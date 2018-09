Deutsche Bank Financial Advisors rafforza la rete nel Centro Sud con cinque nuovi ingressi in Sardegna

di

Deutsche Bank Financial Advisors, la rete dei consulenti finanziari del Gruppo Deutsche Bank, annuncia l’arrivo di 5 nuovi professionisti nell’area Centro Sud, coordinata dal network manager Francesco Damiani.

I nuovi ingressi sono tutti in Sardegna e opereranno dalla sede di Cagliari. Si tratta di Stefania Senis in arrivo da San Paolo Invest e di Leonardo Leone, Giorgio Fodde, Lucrezia Leone e Federico Aru, tutti provenienti da Widiba.

“La crescita di Deutsche Bank Financial Advisors prosegue a pieno ritmo e la nostra rete continua ad attirare i migliori professionisti su tutto il territorio nazionale – ha commentato Silvio Ruggiu, head of advisory clients di Deutsche Bank in Italia -. A Giorgio, Federico, Lucrezia, Leonardo e Stefania va il nostro più caloroso benvenuto, siamo certi che porteranno esperienza e professionalità a beneficio di tutta la nostra squadra in Sardegna”.

Il network di Deutsche Bank Financial Advisors nell’area Centro Sud può contare su 670 consulenti, 50 uffici e 6,5 miliardi di euro di masse in gestione. Sul territorio nazionale i consulenti sono circa 1300, con 14,5 miliardi di patrimonio in gestione. La rete dei consulenti finanziari è parte di Advisory Clients, la struttura di Deutsche Bank creata per offrire servizi di banca premium, consulenza di alto livello e prodotti evoluti a clienti privati, imprenditori e aziende, grazie a una piattaforma integrata, unica nel mercato di riferimento, a disposizione dei consulenti finanziari, dei private banker e dei gestori aziende di Deutsche Bank.

L’offerta di Deutsche Bank Financial Advisors è impostata su un modello di business distributivo in reale architettura aperta, ossia sull’offerta ai clienti di prodotti finanziari di case di gestione terze, selezionate tra le migliori a livello internazionale. Il tutto arricchito dalla view di mercato globale del gruppo Deutsche Bank, da soluzioni su misura e da tool all’avanguardia per l’ottimizzazione dei portafogli e la protezione del patrimonio finanziario. Alla consulenza sui servizi di investimento si affiancano un’ampia gamma di servizi premium, come le soluzioni assicurative e previdenziali per proteggere il patrimonio, i servizi fiduciari e di pianificazione patrimoniale per tutelare i beni familiari e affrontare i passaggi generazionali e altri servizi offerti insieme a partner di alto profilo nella consulenza legale e fiscale, l’art advisory e la valorizzazione dei patrimoni immobiliari.

