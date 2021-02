Deutsche Bank, utile ante imposte di 1 miliardo nel 2020

Nel corso del 2020 Deutsche Bank ha registrato un profitto di 624 milioni di euro e un risultato ante imposte di 1 miliardo, numeri che si confrontano con la perdita di 5,3 miliardi di euro e una perdita pre-tasse di 2,6 miliardi di euro nel 2019.



Nel quarto trimestre 2020 l’utile del gruppo si è attestato a 189 milioni di euro contro il rosso di 1,5 miliardi di euro riportato nel quarto trimestre del 2019. L’utile ante imposte è stato di 175 milioni di euro rispetto agli 1,3 miliardi di euro di perdita prima delle imposte nel trimestre dell’anno precedente.



È proseguita la crescita dei ricavi: nell’intero esercizio sono aumentati del 4% a 24 miliardi di euro, mentre nel solo quarto trimestre sono saliti a 5,5 miliardi di euro (+2,2%).



“Nell’anno più importante della nostra trasformazione, siamo stati in grado di compensare ampiamente gli effetti legati alla trasformazione e gli elevati fondi di credito, nonostante la pandemia globale. Con un utile prima delle imposte di 1 miliardo di euro, siamo in anticipo rispetto alle nostre stesse aspettative – ha dichiarato Christian Sewing, amministratore delegato -. Abbiamo costruito solide basi per una redditività sostenibile e siamo fiduciosi che questa tendenza complessivamente positiva continuerà nel 2021, nonostante gli attuali tempi difficili”.