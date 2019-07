Donato di Stefano nominato supervisor commerciale assicurativo di Dorotea Broker

A partire da settembre Donato di Stefano ricoprirà l’incarico di supervisor commerciale assicurativo di Dorotea Broker e avrà, come primo incarico, il coordinamento e lo sviluppo del piano commerciale del broker, in particolare per la rete del partner Più Mutui Casa.

Di Stefano ha 31 anni ma vanta già un’esperienza decennale nel settore della formazione commerciale assicurativa. Tra le altre cose è stato direttore commerciale di Afi Esca.

“Sono molto felice di questa nuova opportunità professionale – dichiara Di Stefano -. Il mio incarico sarà quello di fornire un ulteriore slancio alla già vivace crescita della realtà che mi è stata affidata. In quest’ottica dedicherò un’attenzione particolare alla formazione, che oggi è uno degli aspetti fondamentali per riuscire a fare la differenza rispetto alla concorrenza”.

“Siamo estremamente contenti dell’ingresso di questo nuovo manager, che arricchisce di competenze la nostra squadra – spiega Carlo Chidini, presidente di Più Mutui Casa -. Nel 2019 la nostra crescita, in termini di erogato mutui e collocamento polizze, sta registrando un aumento del 26 per cento. Ora puntiamo a traguardi ancora più ambiziosi”.