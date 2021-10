Digital Magics: concluso aumento di capitale. Offerta sottoscritta per 7,215 mln

Si è conclusa l’offerta delle azioni ordinarie rivenienti dall’aumento di capitale a pagamento scindibile, deliberato il 24 giugno 2021 dall’assemblea straordinaria degli azionisti di Digital Magics S.p.A., business incubator certificato e quotato sul mercato Aim Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana. Lo ha reso noto la società, comunicando che ieri sono stati esercitati 432.600 diritti di opzione rimasti inoptati durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 27 settembre 2021 e conclusosi il 15 ottobre 2021, e acquistati in asta il 20 ottobre 2021.

“Pertanto, ad esito del periodo di offerta in Borsa, sono state sottoscritte 1.976.966 azioni ordinarie di nuova emissione, prive di valore nominale, al prezzo unitario di euro 3,65 ciascuna, di cui 2,65 euro a titolo di sovrapprezzo, secondo il rapporto di sottoscrizione di 2 azioni ordinarie di nuova emissione ogni 7 azioni ordinarie possedute, per un controvalore complessivo pari ad euro 7.215.925,90, che corrisponde al 90,63% dell’offerta complessiva”, precisa un comunicato.

“Siamo estremamente soddisfatti del risultato ottenuto con la sottoscrizione dell’aumento di capitale per oltre 7,2 milioni di euro, che conferma la grande attenzione degli investitori verso Digital Magics ed i temi dell’innovazione e delle startup digitali. Siamo confidenti di poter collocare a breve anche la quota non sottoscritta ad oggi – ha commentato Marco Gay, amministratore delegato di Digital Magics –. L’operazione è finalizzata all’attuazione del piano industriale presentato a maggio, che ci permetterà di crescere e far crescere il valore del nostro portafoglio fino a 100 milioni di euro entro il 2025”.

Le nuove azioni Digital Magics offerte e non ancora sottoscritte potranno essere collocate dalla società anche presso terzi, entro il termine finale del 30 giugno 2022. il consiglio di amministrazione si riserva la facoltà di individuare a propria discrezione i soggetti terzi a cui collocare l’inoptato.

“A conclusione del periodo di offerta di sottoscrizione dell’aumento di capitale, come previsto all’art. 9.1 del Regolamento degli “Strumenti Finanziari Partecipativi Digital Magics S.p.A. 2020” – codice ISIN IT0005425316 -, tali strumenti finanziari saranno automaticamente convertiti in n. 544.000 nuove azioni ordinarie Digital Magics S.p.A., prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione, con godimento regolare. A seguito di tale conversione, il capitale sociale di Digital Magics S.p.A. risulterà pari a euro 9.630.205,00 suddiviso in n. 10.174.205 azioni ordinarie, prive di valore nominale”, conclude la nota stampa della società.