Digital marketing, Deloitte: centrali il rispetto della privacy e del Gdpr

Il primo evento di Deloitte Digital con la partecipazione di Google in Italia ha messo in luce il rispetto della privacy e l’ottemperanza al Gdpr nella definizione delle strategie di marketing.

Le campagne data-driven sono un potentissimo strumento di marketing, anche per la loro capacità di misurare l’impatto delle attività implementate sul business, con l’obiettivo di essere sempre più efficaci e Roi oriented. La disponibilità di dati di qualità e la possibilità di utilizzarli è condizione fondamentale di queste campagne.

È innegabile che l’entrata in vigore del regolamento generale sulla protezione dei dati abbia generato confusione sull’effettiva fattibilità e sulla gestione degli stessi e abbia posto le aziende di fronte a nuove sfide e criticità. Le normali interazioni con i clienti attuali e potenziali, come pure le azioni commerciali, attraverso i diversi canali digitali di contatto, devono tenere conto di una pluralità di requisiti normativi, alcuni applicabili in tutti i paesi, altri di natura locale, che devono essere normalizzati e armonizzati al fine di garantire il successo delle iniziative di business.

L’incontro si è posto come il primo passo di una serie di iniziative volte a portare chiarezza nel settore. Durante l’evento si è approfondito come utilizzare al meglio ed in modo responsabile il potenziale dei dati in ambito digital marketing e media campaign nel nuovo contesto normativo. È stata l’occasione per analizzare gli impatti sul business, evidenziare le tendenze, generare spunti per affrontare la nuova regolamentazione e continuare a massimizzare i benefici del Data-Driven Marketing.

Riccardo Plata, partner di Deloitte Digital, ha dichiarato: “Deloitte supporta le aziende nelle loro trasformazioni digitali, consapevole dell’impatto che il regolamento generale sulla protezione dei dati ha avuto sul business e sulle strategie di digital marketing. Insieme a Google, vogliamo aiutare le aziende a capire come è possibile cogliere le opportunità del marketing data-driven, nel rispetto delle scelte espresse degli utenti.

Affrontando i grandi temi relativi al data-driven marketing, Deloitte Digital si occupa di supportare clienti e partner in: