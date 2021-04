Dl Sostegni, le proposte di Confindustria Assoimmobiliare alle commissioni bilancio e finanze del senato

La presidentessa di Confindustria Assoimmobiliare, Silvia Rovere, è intervenuta oggi in audizione presso le commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato sul Decreto Legge Sostegni.

L’associazione, che rappresenta gli operatori e gli investitori dell’industria immobiliare, ha rimarcato le gravità dell’impatto della crisi legata alla pandemia sul mercato immobiliare italiano, basti pensare agli effetti della limitazione degli spostamenti sui settori del commercio e del turismo, oltre che sul comparto uffici.

Nel corso dell’audizione, Rovere ha dichiarato: “Come Assoimmobiliare riteniamo che nel corso del 2020 il legislatore abbia istituito alcune misure molto utili, come il credito d’imposta per gli affitti per una serie di categorie, misura che ha ricevuto l’apprezzamento delle imprese e ha dimostrato di essere efficace – nonostante siano possibili dei correttivi. Ci siamo quindi molto stupiti quando questa misura non è stata riconfermata nel testo del Dl Sostegni (essendo al momento previsto al momento solo per gli alberghi e solo fino al 30 aprile 2021). Infatti, sebbene il provvedimento all’art. 1 preveda un contributo a fondo perduto per le imprese è anche vero che il far venir meno la destinazione chiara di tali risorse per la voce di costo legata all’affitto, come era con il meccanismo di tax credit, è sicuramente un passo indietro, come hanno già testimoniato anche altri attori del sistema economico”.

Alla luce della centralità del tema, e di quella che sembra essere l’opinione di vari interlocutori politici, Assoimmobiliare auspica fortemente un accoglimento di tale proposta.

In generale, la presidentessa ha sottolineato come esigere tasse di carattere patrimoniale come l’Imu, quando alle imprese è impedito per legge di svolgere attività economiche, sia un’impostazione inadeguata e da rivedere alla luce del momento storico critico.

In particolare, durante gli ultimi mesi del 2020 e nella prima parte del 2021, le misure restrittive hanno continuato ad influire in maniera negativa su due settori strategici per il Paese: il commercio e il settore alberghiero.

Rovere ha illustrato alla commissione, le sei misure urgenti e prioritarie individuate da Confindustria Assoimmobiliare per dare ristoro ad entrambi i settori con l’obiettivo di ridurre i costi per gli operatori e agevolare il rilancio economico del Sistema Paese: