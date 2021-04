Documenti digitali: tutto quello che c’è da sapere, nel webinar di Intesi Group

Spiegare tutto quello che c’è da sapere sui documenti elettronici. È l’obiettivo del webinar in lingua inglese organizzato da Intesi Group e in programma per il prossimo 28 aprile alle 17 (ora italiana, ore 16 nel Regno Unito).

L’evento si propone di rispondere alle principali domande in tema di documenti elettronici:

Di che tipo di firma elettronica ho bisogno?

Qual è il valore legale del documento elettronico?

Come devo conservare i documenti firmati digitalmente per un lungo periodo di tempo?

I partecipanti potranno inoltre porre domande personali e/o riguardanti la propria organizzazione. Intesi Group condividerà la propria esperienza globale nella trasformazione digitale e consiglierà le modalità migliori per proteggere i propri dati.

Gli oratori del webinar saranno: Viky Manaila, trust services director di Intesi Group, e Morya Longo, giornalista de Il Sole 24 Ore.

Viky Manaila è un’esperta internazionale nel campo delle firme elettroniche, dell’identità digitale e dei processi di trasformazione digitale, che ha promosso con successo l’uso delle firme elettroniche e del business elettronico a livello globale. È membro di diversi gruppi di lavoro di alto livello istituiti dalla Commissione Europea, Etsi e dal governo degli Stati Uniti volti ad allineare le politiche e le operazioni su firme digitali e riconoscimento incrociato.

Morya Longo è un giornalista del quotidiano italiano Il Sole 24 Ore. Scrive di mercati finanziari e negli ultimi anni si è dedicato alla crisi finanziaria e ai suoi effetti sull’economia reale.

Per partecipare all’evento, in lingua inglese, ci si può iscrivere al link: https://time4mind.zoom.us/webinar/register/2716159875131/WN_hoqCIzySRHucN61kZYol-w