Dove.it: nel 2022 proseguirà espansione territoriale. Al via campagna di crowdfunding su Mamacrowd

Dove.it ha chiuso il 2021 con un incremento dell’80% del fatturato e il raddoppio delle vendite e presenta un piano di sviluppo per il 2022 con obiettivi di crescita in termini di fatturato, personale e presenza sul territorio.

Dopo aver aumentato del 30% il numero di città coperte nel 2021, con una presenza in più di 2.000 comuni e più di 50 province, l’agenzia immobiliare online punta ora ad un massiccio allargamento territoriale, con altri 100 agenti immobiliari da reclutare e l’apertura di altre filiali “ibride”, digitali ma fisicamente aperte al pubblico, in Italia.

Il 2021 si è concluso con l’avvio della prima campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd, la più importante piattaforma italiana per operazioni di equity crowdfunding che permette di investire nelle migliori startup e pmi italiane. La campagna ha superato la somma di 1,2 milioni di euro in meno di 24 ore e punta adesso a raccogliere il 100% del suo obiettivo complessivo.

“Con una strategia basata sull’abbattimento dei costi, zero commissioni per il venditore e prezzi competitivi per l’acquirente, una rete di agenti fisici estremamente competenti e una gestione automatizzata dei passaggi della compravendita che ne standardizza il processo, Dove.it è in grado di rendere l’acquisto di una casa qualcosa di semplice e lineare. Il tutto grazie alla tecnologia: il lavoro degli agenti immobiliari è potenziato dall’uso di strumenti digitali, del marketing online, dei big data e dell’intelligenza artificiale”, si legge in un comunicato stampa dell’azienda.

Nata nel 2018, in meno di tre anni l’azienda ha acquisito oltre 1.600 immobili in esclusiva andando a diminuire le tempistiche medie di vendita degli immobili (-64%). Questo risultato è stato possibile grazie all’unione delle competenze degli agenti immobiliari alle possibilità offerte dalla tecnologia più avanzata: la start up ha sviluppato oltre 25 software proprietari che supportano le attività dal primo contatto con il potenziale venditore all’effettivo rogito. Il gestionale interno permette di controllare in modo granulare qualsiasi processo di compravendita.

La campagna di crowdfunding, che durerà fino al 15 febbraio, punta ora ad alzare l’asticella e raccogliere una somma da destinare in primis al potenziamento della suite di software e alla digitalizzazione dei processi interni all’agenzia. La raccolta su Mamacrowd, che permette di riconoscere a tutti gli investitori un titolo di partecipazione all’interno della società stessa, coinvolgerà compratori e venditori, con forme di ricompensa ulteriori che vanno dai servizi di virtual home staging alla consulenza e all’accompagnamento negli acquisti in asta, dai servizi di consulenza tecnica all’acquisto di immobili da privati o altre agenzie fino agli sconti sulle commissioni d’acquisto.

“Per Dove.it si è chiuso un anno davvero importante, nel quale finalmente abbiamo avuto le prove di star cambiando il mondo delle compravendite immobiliari in Italia – dichiara Paolo Facchetti, ceo e founder dell’azienda –. Abbiamo cercato di mettere la tecnologia al centro di tutti i processi per una corretta e moderna gestione di immobili, clienti e valutazioni. Ne è valsa la pena: in due anni e mezzo di vita abbiamo superato i 65 milioni di euro di transato. In un momento relativamente positivo per tutto il comparto proptech siamo convinti che il 2022 sarà un anno di svolta per l’immobiliare italiano”.