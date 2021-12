Dove.it lancia crowdfunding. Obiettivo: raggiungere 1,2 mln entro il 15 febbraio

È partita oggi per Dove.it, agenzia immobiliare digitale nata in Italia, la prima campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd. Per la tech company italiana si tratta di un nuovo traguardo: nata a dicembre 2018 con l’obiettivo di innovare il settore immobiliare mettendo al centro l’utilizzo della tecnologia, Dove.it supporta chi vuole vendere e comprare casa attraverso l’uso di strumenti digitali, del marketing online, dei big data e dell’intelligenza artificiale. Fondata e guidata dal ceo Paolo Facchetti, la start up aveva già raccolto il supporto di importanti investitori nel comparto tecnologico con un primo round di investimento da importanti angel investor nel 2019.

“Attiva in tutta Italia, l’azienda ha agenti sul territorio di 41 città italiane; la rapida espansione è garantita da un controllo centrale dei processi di compravendita, fattore che oltre a ridurre i costi elimina le inefficienze delle classiche agenzie immobiliari. Non a caso, i tempi medi di vendita degli immobili gestiti da Dove.it sono più che dimezzati rispetto alla media italiana (-64%)”, si legge in un comunicato stampa della società.

L’obiettivo minimo della campagna di crowdfunding, che durerà fino al 15 febbraio, è quello di raccogliere 1,2 milioni di euro. “Una cifra significativa, questa, che verrà impiegata in investimenti di marketing, per il potenziamento della suite di software e la digitalizzazione dei processi interni all’agenzia, oltre che al potenziamento della forza vendite, per una presenza ancora più capillare sul territorio, e l’apertura di nuove linee di business”, precisa la nota.

La raccolta dei fondi attraverso Mamacrowd, che permette di riconoscere a tutti gli investitori un titolo di partecipazione all’interno della società stessa, coinvolgerà compratori e venditori, con forme di ricompensa ulteriori che vanno dai servizi di Virtual Home Staging alla consulenza e all’accompagnamento negli acquisti in asta, dai servizi di consulenza tecnica all’acquisto di immobili da privati o altre agenzie fino agli sconti sulle commissioni d’acquisto.

“La breve storia di Dove.it è contraddistinta da una crescita costante: puntiamo a chiudere il 2021 con un incremento annuo del fatturato dell’80% e con la soddisfazione di star cambiando il mondo delle compravendite immobiliari in Italia – dichiara Paolo Facchetti, ceo e founder dell’azienda –. Abbiamo cercato di mettere la tecnologia al centro di tutti i processi e sviluppato in-house oltre 25 software proprietari per una corretta e moderna gestione di immobili, clienti e valutazioni. Ne è valsa la pena: in due anni e mezzo di vita abbiamo superato i 65 milioni di euro di transato. Siamo convinti che questo Series A sarà la spinta giusta per continuare a insistere su questa traiettoria consolidando ulteriormente la nostra posizione nel comparto proptech”.

“Il settore dell’immobiliare e dei servizi ad esso correlati è sempre più interessato allo strumento dell’equity crowdfunding e la campagna di Dove.it, che ci auguriamo possa riscontrare presto grande successo, rappresenta un’altra importante conferma di questo trend. La nostra piattaforma oggi non è solo uno strumento sempre più utilizzato da startup e pmi innovative per raccogliere capitali sul mercato ma anche un osservatorio prezioso sulle realtà più dinamiche e innovative che caratterizzano il panorama imprenditoriale italiano”, afferma Dario Giudici, ceo di Mamacrowd.