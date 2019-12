Due ingressi rafforzano la rete di Widiba in Trentino Alto Adige.

La squadra dell’area manager Giovanni Mazzeo si arricchisce di due private banker di ampia esperienza, Mauro Calovi e Carmelo Barbiero, che opereranno sulla piazza di Trento.

I due professionisti daranno avvio a un nuovo Polo della Consulenza Finanziaria di Widiba nella Regione con l’apertura dei primi uffici della Provincia, con l’obiettivo di supportare la clientela locale che necessita sempre di più di consulenza per la pianificazione patrimoniale.

50 anni, Barbiero vanta 15 anni di carriera come Private Banker presso importanti realtà del settore, come Banca Mediolanum e Sanpaolo Invest, che lascia per entrare in Widiba.

“Ho scelto Widiba perché ho avuto la netta impressione di poter lavorare in un’azienda giovane ed estremamente dinamica con un importante progetto di crescita futura – ha dichiarato Barbiero -. Azienda che permetterà a mia volta di poter assistere i clienti con strumenti e supporti all’avanguardia in totale assenza di conflitto di interesse. L’ufficio che nascerà a breve a Trento sarà un punto di riferimento per i clienti e per altri colleghi che vorranno conoscere la nuova realtà”.

56 anni, Calovi ha maturato un’importante carriera nel settore bancario con ruoli di responsabilità presso primarie realtà, come Cassa Rurale di Volano, Cassa Rurale Alta Vallagarina e Sanpaolo Invest, che lascia per approdare in Widiba.

“Ho trovato in widiba una realtà unica nello scenario della consulenza finanziaria e patrimoniale, una realtà giovane e dinamica, dove mi hanno impressionato disponibilità, competenza e passione nel proprio lavoro – ha aggiunto Calovi -. Queste sono anche le caratteristiche che mi hanno permesso di lavorare da più di trent’anni con i miei clienti e mi continueranno a motivare anche per il futuro. In Widiba ho trovato il giusto ambiente per sviluppare al meglio il mio percorso professionale”.

Continua ad aumentare l’interesse dei consulenti finanziari ad alto profilo che decidono di scegliere Widiba, prima rete in Italia a operare con professionisti certificati tramite un ente terzo in conformità a uno standard di qualità UNI ISO nell’ambito del proprio servizio di consulenza globale.