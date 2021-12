Duna House Group acquisisce 70% di HGroup

Duna House Group ha acquisito una quota del 70% di HGroup, holding alla quale fa capo la società di mediazione creditizia Credipass. La nostra redazione ha contattato telefonicamente l’amministratore di Credipass, Mauro Baldassin, che ha confermato la notizia, diffusa oggi alla propria rete. L’acquisizione, avvenuta venerdì sera, è stata comunicata sabato scorso alla stampa ungherese, con la Borsa chiusa in modo da evitare fluttuazioni del titolo della società quotata.

Duna House, holding attiva in cinque settori (franchising immobiliare, gestione di agenzie immobiliari di proprietà, intermediazione di prodotti finanziari, investimenti immobiliari, vendita di servizi correlati agli immobili) ha annunciato di essersi riservata la possibilità di aumentare la propria quota fino al 100%.

Duna House Group ha comunicato alla stampa ungherese di valutare l’emissione di ulteriori obbligazioni Gnp fino a 6 miliardi di Hfiorini ungheresi per rafforzare la propria posizione finanziaria, tenendo conto del rifinanziamento del debito esistente di HGroup, di altre possibili acquisizioni e della politica dei dividendi del gruppo. Tuttavia, Duna House Group sarà in grado di chiudere la transazione senza emettere un’altra obbligazione, hanno sottolineato.

“Oltre a fornire una presenza sul mercato in uno dei più grandi Paesi europei, l’operazione aumenterà significativamente le dimensioni dell’azienda e la capacità di generare profitti, aprendo al contempo nuove opportunità per un’ulteriore espansione nei mercati dell’Europa occidentale – ha dichiarato Guy Dymschiz, co-fondatore e ceo di Duna House Group -. Siamo un passo più vicini al nostro obiettivo di rendere il nostro gruppo leader di mercato nel settore immobiliare residenziale e dei servizi finanziari in Europa”.

“Negli ultimi mesi dell’anno il nostro gruppo ha ricevuto manifestazioni di interesse da diversi fondi di private equity, ma la scelta si è subito focalizzata su DHG per l’approccio non speculativo ma industriale della loro proposta. Con DHG condividiamo strategie di sviluppo e abbiamo una visione complessiva dei mercati in cui operiamo. Sono certo che da questa unione nascerà un gruppo molto più forte, competitivo, pronto a esplorare le opportunità del mercato con l’obiettivo dichiarato di diventare il primo gruppo europeo nei nostri settori di riferimento”, ha aggiunto Diego Locatelli, presidente di HGroup.