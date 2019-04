Dynamica Retail, al via campagna di reclutamento riservata agli agenti assicurativi

top AD title (i titoli sono opzionali)

Dynamica Retail s.p.a., intermediario finanziario che opera nel mercato della cessione del quinto, ha avviato in questi giorni una nuova campagna di reclutamento dedicata agli agenti assicurativi.

Negli ultimi anni la società, nata nel 2009 dall’iniziativa imprenditoriale di professionisti con esperienza pluriennale nel mercato della cessione del quinto, si è impegnata costantemente nella ricerca di nuovi canali di distribuzione per i propri prodotti.

Con questa nuova campagna di reclutamento Dynamica Retail ha deciso di concentrarsi sugli agenti assicurativi.

La normativa prevede infatti che gli agenti assicurativi, regolarmente iscritti nell’apposito registro tenutosi dall’Ivass, possano distribuire i prodotti di prestito sotto qualsiasi forma, senza che questo comporti l’esercizio di agenzia in attività finanziaria, quindi senza dover essere iscritti all’Oam.

Gli agenti assicurativi interessati avranno a disposizione i prodotti finanziari di cessione del quinto di Dynamica Retail e potranno distribuirli sul mercato. Questa è una grande occasione per chi ha un proprio portafoglio clienti ed è interessato a valorizzarlo, aumentando le proprie revenues grazie ad attività di upselling, o per chi cerca di ampliarlo ulteriormente proprio grazie a prodotti di tipo finanziario.

Dynamica Retail non mette a disposizione solo i propri prestiti, ma anche una serie di servizi finalizzati a supportare l’attività di distribuzione e a sostenere chi non ha conoscenza in materia di cessione del quinto: tutoraggio nei primi periodi di attività e la disponibilità di istruttori dedicati che si interfacciano con gli agenti durante tutto l’iter della pratica.

Altro strumento di cui potranno usufruire gli agenti assicurativi interessati è la app mobile per la preventivazione, l’acquisizione dei documenti del cliente e la gestione delle pratiche. Un ufficio portatile che permette di gestire la consulenza con il cliente in maniera semplice ed innovativa ed essere sempre informato sullo stato di avanzamento delle pratiche di finanziamento.

Un vero e proprio pacchetto completo che permette anche a chi non conosce il prodotto di distribuirlo lavorando in maniera profittevole, con il supporto di una società solida e che opera da anni nel settore.

Per chi fosse interessato è possibile inviare una richiesta di contatto tramite l’apposita pagina web dedicata alla campagna di reclutamento.