Dynamica Retail: al via firma contratti con lo Spid

Dynamica Retail, intermediario finanziario che opera nel settore della cessione del quinto, ha rilasciato in produzione in questi giorni, dopo alcuni mesi di sviluppo e una fase di testing interna, la procedura per l’identificazione e la firma dei contratti di cessione del quinto tramite Spid (Sistema pubblico di identità digitale).

Con 20 milioni di identità digitali certificate lo Spid, oltre che dalla Pubblica Amministrazione, è sempre più utilizzato e richiesto dal mercato per accelerare i processi di riconoscimento e di firma di contratti di svariati servizi, tra cui quelli finanziari.

Questa evoluzione permetterà a Dynamica Retail di erogare un servizio sempre più efficiente e di migliorare la customer experience del cliente che potrà firmare i contratti, sia che siano conclusi a distanza o presso la propria rete di agenti in attività finanziaria, con lo Spid, snellendo la procedura distributiva e accorciando sensibilmente i tempi di erogazione del prestito.

Il direttore generale Alessio D’Arpa evidenzia l’importanza della nuova procedura e afferma: “Oggi Dynamica Retail ha compiuto un passo in più sotto due fronti: miglioramento del servizio offerto alla nostra rete e ai nostri clienti e ulteriore digitalizzazione del paradigma distributivo. Siamo molto felici di essere fra i primi ad aver raggiunto questo step di sviluppo fondamentale nell’ambito di una strategia digitale di più ampio respiro che vedrà ulteriori importanti novità in arrivo nei prossimi mesi”.