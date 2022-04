Dynamica Retail, online la piattaforma per la gestione totalmente digitale della cessione del quinto

È online la nuova area clienti di Dynamica Retail, che permette di accedere a un finanziamento in modalità totalmente digitale. Dal preventivo fino alla firma dei contratti, passando per lo scambio documentale e la raccolta dati finalizzata al merito creditizio, è possibile effettuare tutto il percorso interamente online.



L’utente, spiega una nota, attraverso una procedura guidata composta da 4 semplici step, potrà quindi autonomamente elaborare una proposta di finanziamento, produrre la documentazione necessaria all’istruttoria e richiedere la delibera del prestito. Anche la firma dei contratti potrà essere gestita da remoto attraverso l’integrazione con lo Spid o grazie ad un sistema di video riconoscimento finalizzato al rilascio di un certificato di firma digitale.



Le potenzialità della nuova piattaforma non finiscono qui. Oltre all’on-boarding e all’ottenimento del finanziamento infatti il cliente avrà la possibilità di gestire e monitorare la propria cessione del quinto durante tutto il piano di ammortamento.



Potrà verificare in tempo reale lo stato dei pagamenti controllando che la rata trattenuta dalla busta paga sia stata effettivamente versata dal datore di lavoro, potrà richiedere conteggi estintivi in totale autonomia e anche provvedere a saldare autonomamente eventuali rate insolute. Insomma tutta la gestione del finanziamento per l’intero periodo di ammortamento potrà essere svolta in completa autonomia ed in modalità totalmente digitale, sia da desktop che da mobile.

Sarà sempre tuttavia possibile, qualora il percorso diventi troppo impegnativo per le aspettative di una cliente poco avvezzo agli strumenti digitali, richiedere il supporto di un agente in attività finanziaria di Dynamica Retail che fornirà tutta l’assistenza necessaria sia da remoto che di persona andando incontro alle specifiche esigenze dell’utente.



Dynamica Retail va quindi incontro alla crescente richiesta di servizi digitali in ambito fintech caratterizzati da un vero e proprio boom di mercato da almeno un paio di anni. Anche a causa della recente emergenza sanitaria legata alla pandemia di Covid-19 infatti sono aumentati esponenzialmente i clienti di aziende che hanno digitalizzato i propri processi produttivi e distributivi.



D’altro canto i numeri parlano chiaro e descrivono come il 51% della popolazione italiana utilizzi attivamente servizi Fintech, percentuale che schizza all’87%, primi in Europa, se consideriamo la cosiddetta popolazione digitale (costituita da soli utilizzatori di internet durante gli ultimi 30 giorni) a dimostrazione di come il mercato sia assolutamente maturo e molto orientato alla fruizione di servizi finanziari in totale autonomia attraverso piattaforme digitali.

“Siamo orgogliosi di aver nel nostro piccolo contribuito all’evoluzione di un settore storicamente radicato in se stesso – ha dichiarato Alessio D’Arpa, direttore generale di Dynamica Retail -. La cessione del quinto è un prodotto sempre più richiesto dal grande pubblico che è abituato a rapportarsi alle banche o più in generale ai servizi finanziari gestendo tutto online. Abbiamo quindi accelerato durante la pandemia lo sviluppo di una soluzione 100% digitale e, primi nel mercato, siamo riusciti a rilasciarla”.

“Con la nostra area clienti vogliamo dare seguito alla filosofia che ci caratterizza e che si sintetizza nell’implementazione di paradigmi distributivi che siano veramente multicanale – ha aggiunto Renato Amato, presidente di Dynamica Retail – Crediamo molto nella nostra rete distributiva composta da Agenti in Attività Finanziaria competenti e in grado di rispondere alle esigenze di una determinata fetta di mercato. Questa piattaforma, complementare e sinergica alla nostra distribuzione tradizionale, risponde alla richiesta di un’altra parte del mercato del credito al consumo che cerca soluzioni digitali e di semplice applicazione e siamo certi di essere andati esattamente in questa direzione”.