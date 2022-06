Dynamica Retail sigla accordo di distribuzione con Prestitionline

Prestitionline e Dynamica Retail hanno siglato una nuova partnership per la distribuzione di finanziamenti attraverso la piattaforma del comparatore.

Grazie all’accordo, Dynamica Retail promuoverà su Prestitionline.it e nella sezione prestiti di Segugio.it, il servizio di cessione del quinto e delega di pagamento, in particolare, attraverso la versione “Instant cqs” che prevede, per i soli finanziamenti sottoscritti in modalità digitale, tempi di liquidazione al pari dei prestiti personali con erogazione dell’importo richiesto in sole 48 ore dalla firma dei contratti.

“Con particolare attenzione alle realtà più innovative, stiamo implementando un network di partner per poter soddisfare ogni esigenza di finanziamento dei nostri clienti – dichiara Alessio Santarelli, direttore generale della divisione broking del gruppo MutuiOnline e amministratore delegato di Prestitionline.it -. Questo nuovo accordo con Dynamica Retail conferma la volontà di garantire la migliore esperienza possibile sia in termini di fruizione totalmente digitale che di velocità di erogazione del finanziamento”.

“Con questa partnership Dynamica Retail prosegue la sua politica di ampliamento dei canali distributivi consapevoli di come oggi il mercato si interfacci alle società finanziarie in innumerevoli modi – dichiara Alessio D’arpa, direttore generale di Dynamica Retail -. L’ampliamento della platea alla quale il nostro brand si rivolgerà si inserisce perfettamente nel piano di crescita dell’azienda che prevede una presenza molto forte nelle “piazze digitali” così da intercettare i bisogni di una clientela che si dimostra ogni giorno più attenta a temi come la velocità e la trasparenza, entrambi perfettamente in linea con le caratteristiche di Prestitionline e di Segugio”.

Grazie alla nuova collaborazione sale a 24 il numero dei partner di Prestionline.