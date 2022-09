Easy4cloud lancia Bancheincloud in Italia e Spagna con Fabrick

Easy4Cloud, società che digitalizza e semplifica la gestione di aree aziendali operativa in Italia, Gran Bretagna, Spagna e Usa, ha scelto Fabrick per ampliare la propria offerta e lanciare BancheInCloud, piattaforma di business intelligence per la gestione aggregata di conti correnti attraverso cui è possibile collegare quelli personali, familiari e aziendali per ottimizzare il lavoro amministrativo.

BancheinCloud è pensata per le piccole e medie imprese che vogliano digitalizzare e automatizzare e la propria gestione, le funzioni implementate permettono di estrarre insight, impostare report e condividere le informazioni con terze parti oltre che importare fatture, effettuare riconciliazioni da pagamento e compilare la prima nota in maniera automatica.

“La soluzione impiega Fabrick Pass, che permette di utilizzare le api Psd2 pubblicate in piattaforma e sfruttare la licenza di account information service provider (aisp) disponibile in modalità ‘as a service’ permettendo concretamente di accedere alle informazioni dei conti di cui l’utente ha dato il consenso – si legge in un comunicato stampa -. Il passporting della licenza ottenuto da Fabrick e la tecnologia proprietaria per la connettività multi-banca abilitano il servizio anche sul mercato spagnolo; la realtà che opera a livello internazionale per promuovere l’open finance è infatti autorizzata ad operare in 11 paesi (Italia, Belgio, Germania, Spagna, Francia, Grecia, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovenia)”.

“L’open banking ha dato il via ad una vera e propria rivoluzione nel mondo finanziario. Oggi abbiamo l’opportunità di trasformare il “movimento bancario” in un dato digitale e disponibile in tempo reale; un’informazione utile ad implementare nuovi servizi a valore aggiunto e a progettare nuovi processi aziendali. La digitalizzazione delle imprese, soprattutto per quelle di piccole e medie dimensioni, è oggi la chiave per raggiungere efficienza e competitività”, dichiara Alberto Graziano, ceo di Easy4cloud:.

“Facendo leva sulle opportunità abilitate dall’open finance, supportiamo i nostri clienti nella definizione di un’offerta di servizi finanziari digitali innovativi, la collaborazione con Easy4cloud in particolate risponde alle specifiche esigenze di maggiore efficienza delle imprese, attraverso la visualizzazione di tutti i conti dell’impresa da un unico touchpoint, la condivisione delle informazioni transazionali e la riconciliazione automatica delle fatture – aggiunge Paolo Zaccardi, ceo di Fabrick: –. Grazie al passporting della nostra licenza aisp, il progetto è operativo sia sul mercato italiano che spagnolo, a dimostrazione delle opportunità che il modello implementato può offrire. Fabrick da un lato permette ad operatori esteri di entrare sul mercato italiano, dall’altro accompagna realtà italiane in nuovi mercati. Ogni giorno lavoriamo per ampliare i confini della portata di Fabrick perché coscienti che il digitale ha abbattuto le barriere geografiche amplificando le opportunità di mercato per tutti gli operatori”.