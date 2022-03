Easyfintech, Gianluca De Candia entra nel board della startup innovativa

Gianluca De Candia lascia Banca Ifis, dove per tre anni ha ricoperto il ruolo di responsabile della gestione commerciale leasing e rental, per iniziare una nuova avventura professionale nel mondo della finanza tecnologica, diventando socio e consigliere delegato della startup innovativa Easyfintech.

Romano, cinquantunenne, De Candia è dottore commercialista e revisore contabile e ha maturato oltre 22 anni di esperienza nel settore finanziario e direzionale ricoprendo, tra gli altri, il ruolo di direttore generale di Assilea e Assilea Servizi, nonché, nell’ultimo anno, di membro del consiglio di amministrazione di Assilea, l’associazione di categoria che raggruppa la quasi totalità degli operatori del leasing e del noleggio in Italia.

Easyfintech dal 2017 sviluppa, produce e distribuisce tecnologie e servizi software innovativi per la profilazione finanziaria delle imprese. I modelli di credit scoring digitale dell’azienda si avvalgono di tecniche di machine learning, data analysis e intelligenza artificiale che semplificano e velocizzano i processi e, di fatto, facilitano le relazioni tra gli operatori del settore, tra cui agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, commercialisti, consulenti, piattaforme di crowdfunding, confidi, banche e società di noleggio.

De Candia si unisce così al team di professionisti della consulenza finanziaria e della mediazione creditizia che ha dato vita a questo progetto, tra cui Marcello Negri, che assume l’incarico di presidente e consigliere delegato di Easyfintech, e altri primari operatori del mercato finanziario.

“Un progetto unico ed innovativo nel quale credo molto perché, mai come in questo momento, le imprese hanno necessità di risposte chiare e veloci dalla finanza per poter competere. Nella mia esperienza lavorativa ho seguito progetti e industry diverse, consolidando le mie competenze nel settore finanziario. Mi hanno sempre guidato la centralità del cliente, l’importanza della competenza ed il rispetto delle regole, valori che, abbinati all’innovazione tecnologica, caratterizzano il team di Easyfintech – ha affermato De Candia -. Con Easyfintech intendiamo in breve tempo rappresentare l’interlocutore tecnologico per gli operatori del settore finanziario e della consulenza aziendale”.