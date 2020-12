EasyPol cresce e apre al capitale istituzionale e privato

Con oltre 300.000 installazioni, di cui 60.000 utenti attivi ogni mese e 20.000 nuovi utenti mensili, e il superamento della soglia dei 13 milioni di euro di transato totale, raccolti tramite la piattaforma in poco meno di un anno, EasyPol incassa l’ennesimo riconoscimento grazie alla raccolta di 500.000 euro di aumento di capitale, promosso dalla cordata composta dal Fondo Acceleratori di Cdp, Fondazione Cr Firenze, Nana Bianca, Dipax Holding e ACubo Holding, a seguito del programma di accelerazione Hubble.

Questo aumento di capitale, destinato all’ulteriore sviluppo della startup nata a Roma nel novembre del 2019, sarà interamente investito nel percorso, stimolato dalla direttiva europea PSD2, che porterà EasyPol ad allargare il proprio modello di business dall’attuale ed esclusiva raccolta dei pagamenti digitali verso la Pubblica Amministrazione, a poter offrire servizi tipici dell’Open Banking quali gestione dei risparmi, conti correnti e pacchetti finanziari. In sintesi, un’unica suite per la gestione finanziaria integrata per famiglie, professionisti ed aziende.

“Questo è un momento cruciale per lo sviluppo di EasyPol – ha spiegato Matteo Preziotti, founder e ceo di EasyPol -. Avevamo immaginato e strutturato il progetto per sostenere una crescita importante, ma immaginare uno sviluppo così sostenuto nel solo primo anno di attività e, soprattutto, un così forte apprezzamento e interesse, da parte di cittadini ed aziende – ad adottare i pagamenti digitali come forma privilegiata di dialogo con la Pubblica Amministrazione – ci lascia piacevolmente stupiti e orgogliosi. Un aumento di capitale che ci dà ancora più forza e convinzione per andare avanti e intraprendere nuove sfide a beneficio dell’evoluzione del nostro progetto. Nel 2021 daremo ai nostri utenti tantissime nuove funzionalità, che gli permetteranno di utilizzare EasyPol come una vera e propria dashboard per la gestione dei pagamenti digitali a 360 gradi non più solo verso la Pubblica Amministrazione ma anche verso enti privati per bollette di luce, acqua e gas, oltre al Peer to Peer. Il nostro ringraziamento va a Cdp, Fondazione CR Firenze, Nana Bianca, Dipax Holding e ACuba Holding per aver creduto in noi”.

“Siamo particolarmente orgogliosi di affiancare e contribuire alla crescita di EasyPol – ha dichiarato Alessandro Sordi, co-fondatore di Nana Bianca -. Una startup che ha nel suo team il punto di forza che ogni investitore vorrebbe avere, competenza, totale focalizzazione e un modello di business altamente scalabile ed in linea con lo sviluppo del mercato fintech, che ha nella semplificazione e automatizzazione dei processi di pagamento rivolti ai cittadini un trend in estrema ascesa”.

Questa notizia, che si aggiunge alla partnership consolidata con Nexi e alla più recente siglata con Salt Edge, multinazionale attiva nel settore fintech, e al costante impegno dell’Osservatorio EasyPol dedicato all’analisi dei trend nazionali legati all’andamento dei pagamenti digitali, consolida il posizionamento della startup come una tra le più innovative in Italia. EasyPol è stata assistita nella chiusura di questa operazione dalla società romana Aetos Partners per la parte strategico-finanziaria e dallo Studio Legale dell’Avv. Valerio Grimaldi per la parte legale, con i quali si consolida un ottimo rapporto di collaborazione.