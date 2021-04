EB e Smp lanciano Agevolap, per promuovere la finanza agevolata

Il gruppo European Brokers in partnership con Smp Consulting promuove Agevolapp, il software cloud che fornisce alle aziende informazioni personalizzate su tutti i contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato. Agevolapp è un applicativo che ha la funzione di aiutare le imprese a monitorare i bandi e le fonti di finanziamento.

“In un momento complesso come quello che il sistema economico del nostro Paese sta affrontando European Brokers e Smp Consulting uniscono le forze – afferma Stefano Massari amministratore unico di Smp Consulting – con l’obiettivo di offrire alle imprese un servizio più ampio in grado di favorire la soluzione delle problematiche finanziarie, sia facendo leva sulla finanza agevolata che sulle assicurazioni dei crediti. Un modo per ‘ripensare il futuro’ dell’economia post Covid”.

“L’accesso ai finanziamenti agevolati permette alle imprese di crescere e di innescare il ciclo di sviluppo e di assunzioni necessari alla ripresa economica – commenta Carlo De Simone, ceo del gruppo EB -. Purtroppo non tutte le aziende sono nella condizione di monitorare i bandi e le fonti di finanziamento filtrando le informazioni in base alle loro esigenze. Questo comporta la perdita di grandi opportunità per gli imprenditori ed oggi non è più ammissibile. Agevolapp è un’intuizione efficace che aiuta le imprese a migliorare il proprio business. Essere presenti nel segmento ‘Finance’ significa essere aperti a nuove sinergie per mettere in campo tutte le risorse e offrire una consulenza a tutto tondo a tutti i nostri clienti”.

Il gruppo EB European opera nel comparto assicurativo e creditizio, con una presenza in 132 Paesi e 145 città nel mondo. In Italia sono attivi 13 uffici distribuiti sul territorio nazionale.