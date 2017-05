Eba, in pubblica consultazione bozza linee guida su servizi di pagamento al dettaglio

di

L’Eba, European Banking Authority, ha avviato il 5 maggio scorso una consultazione pubblica sulla bozza di Linee guida sulle misure che i prestatori di servizi di pagamento (PSPs) devono adottare per potenziare il presidio dei rischi operativi e di sicurezza, come previsto dalla nuova direttiva sui servizi di pagamento (PSD2). Le Linee guida sono state sviluppate in stretta collaborazione con la Banca centrale europa (Bce) e sono in linea con gli obiettivi della PSD2 di rafforzamento del mercato dei pagamenti integrati nell’Ue, promozione della concorrenza e rafforzamento della sicurezza dei pagamenti elettronici.

Poiché il panorama delle minacce è in continua evoluzione, le Linee guida richiedono ai PSPs di istituire un quadro dinamico e agile per la gestione dei rischi con adeguate misure di mitigazione e meccanismi di controllo per risolvere le minacce e le vulnerabilità attuali e future. Le misure di sicurezza devono essere pienamente integrate nei processi generali di gestione dei rischi dei PSPs e monitorati costantemente. A tal fine, i PSPs dovranno effettuare revisioni periodiche delle loro misure di sicurezza e garantire efficaci meccanismi interni di reporting agli organi aziendali.

Le linee guida coprono otto aree: governance, valutazione dei rischi, protezione, rilevazione e continuità aziendale, test, consapevolezza e formazione, gestione dei rapporti con gli utenti in tema di sicurezza dei pagamenti. Per ciascuno di questi aspetti, le Linee guida richiedono la precisazione di ruoli e responsabilità all’interno dell’azienda, nonché l’adozione di politiche e procedure adeguate a gestire le misure di sicurezza individuate. Eventuali commenti devono essere inviati all’Eba entro il 7 agosto 2017. Si comunica infine che il prossimo 20 giugno si terrà a Londra, presso la sede dell’Eba, un public hearing; chi fosse interessato a partecipare potrà iscriversi registrandosi entro il 30 maggio al seguente link.

