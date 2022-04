Eccellenze d’impresa: al via il 12 aprile la seconda edizione del Global Banking Forum

Quale sarà l’impatto del conflitto russo-ucraino sulla crescita economica del prossimo biennio, sull’inflazione, sui tassi d’interesse? In che modo banche e finanza, incluso il fintech, potranno fare fronte agli effetti della disruption connessa alle sanzioni economiche e finanziarie alla Russia? Come evolveranno i rapporti tra il sistema bancario e finanziario europeo e quello degli Stati Uniti? Come stanno evolvendo i rapporti tra il sistema bancario tradizionale e i sistemi finanziari innovativi? Come vengono gestiti i passaggi tecnologici fondamentali della trasformazione digitale e quale sarà la prospettiva dei prossimi anni dopo l’accelerazione prodotta dalla crisi pandemica e dalla crisi geopolitica in atto? E, ultimo ma non meno importante, come dovrà cambiare il mondo della finanza in relazione ai massicci investimenti dei prossimi anni per far fronte al cambiamento climatico e alla transizione energetica?

Molte domande in attesa di risposte, che definiscono l’enorme ampiezza delle sfide che si pongono a banche e finanza in questo periodo storico, con scadenze sempre più pressanti. A The Global Banking Forum di Eccellenze d’Impresa, in collegamento streaming il 12 aprile dalle 9:15 alle 17, saranno molti i protagonisti di banca e finanza che cercheranno di dare risposte adeguate in base al quadro globale che si è venuto a determinare.

Parteciperanno il presidente di Unicredit, Pier Carlo Padoan, l’amministratore delegato di Banca Mediolanum, Massimo Doris, il country officer di Citi, Leopoldo Attolico, il vicepresidente di Prometeia Giuseppe Lusignani, il direttore generale dell’Abi, Giovanni Sabatini, l’amministratore delegato di Arca Fondi Sgr, Ugo Loeser, la direttrice generale di Pictet Wealth Management, Alessandra Losito, il partner e head of banking di Kpmg, Lorenzo Macchi e molti altri, come da programma allegato.

Apriranno i lavori Angelo Tantazzi, presidente di Prometeia; Enrico Sassoon, presidente di Eccellenze d’impresa; Andrea Sironi, presidente di Borsa Italiana; Nazzareno Gregori, presidente dell’Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa (Assbb); e Massimo Gaudina, rappresentante della Commissione europea a Milano.

Il Global Banking Forum è promosso da Eccellenze d’impresa, l’iniziativa di Harvard Business Review Italia e Gea-Consulenti di direzione, con Prometeia e Assbb. Con il patrocinio di Borsa Italiana e Commissione europea, e il supporto di Kpmg, main sponsor dell’evento.