Ecomill, Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore investito 200.000 euro nell’iniziativa

Ecomill, piattaforma di investimento dedicata alla transizione energetica e alla sostenibilità, può contare ora sul supporto della Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore, che ha investito nell’iniziativa 200.000 euro in equity. Lo ha annunciato oggi la società, che si propone di espandere e rendere accessibili a diversi player, investimenti in sviluppo, costruzione e acquisizione di progetti infrastrutturali (impianti di energia rinnovabile, interventi di efficienza energetica e infrastrutture a supporto della transizione energetica, inclusi la mobilità sostenibile e il teleriscaldamento), startup (a partire dalla fase seed/early stage) e interventi di riqualificazione per Pa e pmi.

“L’investimento in Ecomill si colloca nel cuore della missione della nostra Fondazione: diffondere la cultura degli investimenti a impatto sociale, ambientale e culturale, supportando concretamente la fase di costruzione delle infrastrutture di mercato necessarie allo sviluppo del settore. Pur trattandosi, infatti, di un investimento diretto, al pari dei nostri investimenti indiretti ci consente di accompagnare lo sviluppo del sistema italiano dell’impact investing – sul versante della domanda e dell’offerta di capitali – con particolare attenzione alle crescenti potenzialità dell’equity crowdfunding e all’effetto moltiplicatore del nostro impatto”, ha dichiarato Marco Gerevini, consigliere di amministrazione della Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore.

“Si tratta di un momento importante nella crescita di Ecomill. L’investimento della Fondazione, che è stata affiancata da altri investitori privati, è il volano per una crescente strutturazione della operatività di Ecomill e per il rafforzamento della sua posizione sia nel mercato del crowdinvesting che nei settori di riferimento, la transizione energetica e la sostenibilità, in Italia e in Europa. Forte è l’allineamento degli obiettivi di Ecomill con la missione della Fondazione, del cui ingresso e investimento siamo molto lieti e ci aspettiamo possa generare importanti sinergie nel mondo della finanza sostenibile ed a impatto”, ha aggiunto Chiara Candelise, founder e partner Ecomill.

Il modello di attività

Ecomill agisce contemporaneamente sul versante della domanda e dell’offerta di capitali green e impact, con l’obiettivo di diffondere e democratizzare l’accesso agli investimenti nel settore energetico e della sostenibilità.

Infatti, da un lato, il portale offre la possibilità a progetti infrastrutturali, start up e pmi di settore di raccogliere capitale sulla piattaforma ricevendo, ove richiesto, supporto tecnico e finanziario per lo sviluppo dell’operazione; dall’altro, consente a qualunque tipologia di investitore di avere accesso in modo trasparente a tutte le informazioni tecniche, legali e finanziarie delle diverse iniziative, selezionare il progetto più interessante da un punto di vista dei ritorni finanziari, ma anche dell’impatto ambientale, e concludere l’investimento. In fase di registrazione, l’utente viene profilato, in linea con la normativa europea, in modo da ricevere ulteriori offerte di investimenti coerenti con i propri obiettivi e capacità finanziarie. Dopo aver effettuato l’investimento, inoltre, potrà accedere ad un’area riservata dedicata al monitoraggio dell’operazione, per consultare i documenti societari, avendo sempre a disposizione informazioni aggiornate sugli sviluppi dei progetti in cui ha investito.

I progetti ad oggi finanziati da Ecomill

Nel 2019, attraverso la piattaforma Ecomill, sono stati finanziati due progetti: Welfare Efficiency Piemonte (Wey) e Green Arms,per un valore di raccolto totale di circa 800.000 euro, mentre nel 2020 sono state chiuse con successo 3 campagne: Retail Efficiency Venezia (Rey), Green Arms 2 ed E-concept per un valore complessivo di circa 1,4 milioni di euro. Infine nel 2021, sono stati finanziati due ulteriori progetti in piattaforma: Si Ricarica e Green Arms 3 – Fase 1, per un valore complessivo di circa 865.000 euro.

Attualmente il team di Ecomill sta finalizzando la valutazione di 7 progetti, di cui due dedicati alla generazione da fonti rinnovabili, uno alle comunità energetiche, uno alla mobilità sostenibile, uno all’efficientamento di edifici ospedalieri, e due relativi a progetti real estate con impatto ambientale e sociale sul territorio. Laddove la fase di due diligence di ciascuno di questi progetti riceva parere favorevole dal team di Ecomill, le campagne verranno lanciate in piattaforma partire dai primi mesi del 2022. Il valore complessivo dei progetti attualmente in pipeline per il 2022 ammonta a circa 4,5 milioni di euro.