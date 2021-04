Edelman Trust Barometer: fiducia nel settore finanziario salita del 10% dal 2012 in Italia

Con dieci punti guadagnati in termini di fiducia dal 2012 ad oggi, il settore dei servizi finanziari ha fatto registrare la crescita più alta in Italia tra i nove analizzati dall’Edelman Trust Barometer, indagine globale sul tema della fiducia realizzata dall’agenzia di comunicazione Edelman in 28 Paesi su di un campione di 33.000 persone, diviso tra élite (la parte più informata e con maggior tenore di vita) e il resto della popolazione.

La ricerca, giunta quest’anno alla ventunesima edizione, analizza la fiducia verso aziende, media, governi e organizzazioni non governative e, nell’ambito dell’analisi sul business, opera uno spaccato su diversi settori e tra questi quello legato ai servizi finanziari, i cui dati sono stati diffusi oggi.

Fiducia nei servizi finanziari salita di 10 punti percentuali in 9 anni

Secondo l’indagine di Edelman, gli italiani fiduciosi nei servizi finanziari erano il 32% nel 2012 mentre l’edizione di quest’anno ha registrato un 42% con una crescita di un punto rispetto allo scorso anno. Il nostro paese è in controtendenza rispetto al dato globale che vede i servizi finanziari perdere 5 punti rispetto al 2020 e con 20 paesi su 27 in calo di fiducia. L’Italia in particolare è avanti rispetto a paesi quali Germania, Giappone, Spagna, Francia.

Positivo anche il risultato registrato dalle banche con 4 punti guadagnati rispetto allo scorso anno e ben 19 dal 2013. Anche in questo caso, il dato italiano è migliore rispetto a quello globale che vede le banche perdere 3 punti rispetto al 2020 mentre in 17 paesi su 27 la fiducia nelle banche è in calo.

Tendenza positiva anche per le carte di credito, che nel periodo 2013 – 2021 hanno guadagnato 15 punti in termini di fiducia passando dal 40% al 55% (record nell’ambito dei servizi finanziari) mentre la consulenza finanziaria guadagna ben 17 punti. Il settore assicurativo è risultato invece stabile rispetto allo scorso anno, mentre su scala globale la fiducia è in calo di 3 punti.

Criptovalute e pagamenti digitali analizzati per la prima volta

L’edizione 2021 dell’Edelman Trust Barometer ha analizzato per la prima volta la fiducia nei confronti delle criptovalute e dei pagamenti digitali che in Italia riscuotono rispettivamente il 29% e il 52%. In particolare, il dato sui pagamenti digitali vede l’Italia seconda in Europa dopo l’Olanda e avanti rispetto a paesi quali Usa, Germania, Spagna, Francia, Regno Unito, Giappone. Le criptovalute non riscuotono fiducia in 21 paesi su 28 ma l’Italia fa registrare il dato più alto tra i paesi europei analizzati.

Massima fiducia nel settore finanziario e verso i propri datori di lavoro

L’Edelman Trust Barometer analizza anche la fiducia verso i propri datori di lavoro e il settore finanziario è quello che su scala globale registra il dato più alto in assoluto con l’83% (a pari merito con il settore tecnologico), rispetto ad una media globale del 76%.

“L’ultima edizione dell’Edelman Trust Barometer evidenzia gli importanti progressi conseguiti dal settore dei servizi finanziari in termini di costruzione di un solido rapporto di fiducia con i propri pubblici di riferimento dopo la grande crisi del 2008 – ha affermato Claudia Galeotti, senior vice president, head of corporate affairs -. L’Italia in diversi casi ha dati migliori rispetto sia alla media globale sia a quelli registrati dai propri partner occidentali e in questo senso il Trust Barometer smentisce una tradizionale narrazione negativa che spesso attribuiamo al nostro Paese. Una crescente fiducia nei servizi finanziari è un dato importante non solo per il settore stesso ma, più in generale, per il sistema Paese, per il quale i servizi finanziari sono un fondamentale strumento di sviluppo”.