di

“Tra vino e arte”. Questo il titolo dell’evento esclusivo organizzato da Egg Finance giovedì 21 settembre presso le cantine Feudi di San Gregorio e il ristorante Marennà, a Sorbo Serpico, in provincia di Avellino. Un momento pensato per coniugare lavoro e relax in un contesto informale.

“Abbiamo organizzato questo evento, in collaborazione con Feudi di San Gregorio, per festeggiare gli importanti traguardi raggiunti da Egg Finance negli ultimi 3 anni – spiega Alessandro Palmisano, responsabile business development dell’azienda -. Avremo l’occasione di brindare insieme a collaboratori, ospiti del mondo finanziario e alcuni clienti selezionati. Il tutto nella cornice irpina, in un ristorante di eccellenza come il Marennà. Naturalmente non mancheranno i momenti di networking e confronto professionale”.

Egg Finance: il 21 settembre lavoro e relax con l’incontro “Tra vino e arte” ultima modifica: da