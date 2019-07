Egg Finance conferma la leadership di settore nel I semestre 2019. Sei top player tra i nuovi clienti

Nel primo semestre del 2019si conferma leader tra i crm dedicati al settore finanziario, con edizioni specifiche studiate per soddisfare le esigenze del mercato creditizio ad ogni livello e dimensione: dalle piccole strutture di mediazione creditizia agli agenti in attività finanziaria di media e grande dimensione fino agli istituti bancari.In particolare, nei primi 6 mesi del 2019, Egg Finance ha acquisito nuovi clienti di primaria importanza nel mondo del credito. Alcuni di essi hanno deciso di introdurre la soluzione per migliorare i processi di marketing, altri per sfruttare al meglio le potenzialità della piattaforma per il mobile, in particolare in ambito preventivazione, gestione appuntamenti e leads, la maggior parte ha abbracciato appieno il progetto Egg Finance, adottando il crm per tutte le fasi di vendita dei prodotti finanziari.– ha commentato Antonio Capaldo, amministratore delegato e direttore commerciale Egg Finance –Egg Finance è dunque lieta di annunciare al mercato l’inizio della nostra collaborazione con le seguenti aziende:– Società di mediazione del gruppo Gabetti, amministrata da Antonio Ferrara, conta circa 100 collaboratori, con l’obiettivo è quello di raggiungere nei prossimi 3 anni quota 250, un numero di professionisti ideale per supportare la rete delle agenzie immobiliari affiliate Gabetti, Grimaldi e Professionecasa che crescono di oltre il 15% all’anno.