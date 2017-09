Egg Finance, grande successo per l’evento “Tra vino e arte”

di

Giovedì 21 settembre si è svolto l’evento “Tra vino e arte”, organizzato da Egg Finance presso le cantine “Feudi di San Gregorio”, in provincia di Avellino.

Grande successo e ampio gradimento per l’iniziativa tra gli ospiti presenti, tra cui manager manager in rappresentanza di realtà bancarie come Bper, Extrabanca e Vivibanca e di importanti player della mediazione come We Unit, Capitalfin e Ibl.

Dopo un aperitivo di networking, la serata è proseguita con una cena presso il ristorante dei Feudi, Marennà, una stella Michelin, diretto dallo chef Paolo Barrale, che ha servito pietanze della tradizione locale con rivisitazioni creative.

La serata si è conclusa con una visita alle cantine, alla scoperta dei processi di lavorazione di un vino di eccellenza territoriale.

“La scelta di questa location non è un caso – ha dichiarato Antonio Capaldo, amministratore unico di Egg Finance -. Feudi di San Gregorio, oltre a essere un fiore all’occhiello per il territorio, è fonte di orgoglio per la mia famiglia, che con dedizione ha creato un brand di eccellenza, noto su scala internazionale. Egg Finance è nata nel 2008 in Panta Rei s.r.l. incubator attivo nel settore delle tecnologie dal 1999, partito proprio tra le colline verdi dell’Irpinia, quando le startup erano un fenomeno noto solamente Oltreoceano. Oggi abbiamo effettuato uno spin-off in una nuova società, Antalma Group s.r.l., che con l’ingresso di nuovi soci e un piano di investimenti triennale già varato porterà la nostra soluzione di crm finance verso nuovi ambiziosi obiettivi”.

