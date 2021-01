Proponiamo qui di seguito l’elenco aggiornato al 05/01/21 dei soggetti iscritti all’albo unico degli intermediari finanziari ex art. 106 tenuto da Banca d’Italia.

Secondo la vigilanza sono intermediari finanziari ex art. 106 i soggetti, iscritti nel relativo elenco, che esercitano nei confronti del pubblico l’attività di concessione di finanziamenti, di assunzione di partecipazioni, di intermediazione in cambi, così come definite dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 febbraio 2009, n. 29 (G.U. del 3 aprile 2009 S.G. n.78).

Il 4 settembre 2010 è stato pubblicato il decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141, attuativo della Direttiva comunitaria n. 48/2008, che riforma la disciplina del credito al consumo.

Il decreto prevede l’istituzione di un albo unico degli intermediari finanziari che esercitano nei confronti del pubblico l’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e ne affida la tenuta alla Banca d’Italia.

Gli soggetti iscritti all’albo unico degli intermediari che, alla data di entrata in vigore delle norme, risultino iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 106 o nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono continuare a operare per un periodo di 12 mesi successivi al completamento degli adempimenti richiesti per l’attuazione della riforma (cfr. art. 10 del D.Lgs. n. 141/2010).

Per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende (art. 3 del D.M. 17/2/2009, n. 29) la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Tale attività comprende, tra l’altro, ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di:

locazione finanziaria

acquisto di crediti

credito al consumo, così come definito dall’articolo 121 del T.u.b., fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento del prezzo svolta dai soggetti autorizzati alla vendita di beni e servizi nel territorio della Repubblica

credito ipotecario

prestito su pegno

rilascio di fideiussioni, l’avallo, l’apertura di credito documentaria, l’accettazione, la girata, l’impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma. Sono esclusi le fideiussioni e gli altri impegni di firma previsti nell’ambito di contratti di fornitura in esclusiva e rilasciati unicamente a banche e intermediari finanziari.

Nell’elenco sottostante si riscontrano rispetto alla precedente rilevazione le seguenti modifiche:

FUTURO SPA RISULTA CANCELLATA

RISULTA CANCELLATA CREDITECH SPA HA CAMBIATO NOME IN MBCREDIT SOLUTIONS SPA

TOYOTA FINANCIAL SERVICES (UK) PLC RISULTA CANCELLATA

RISULTA CANCELLATA SOCIETA’ PER LA GESTIONE DI ATTIVITA’ – S.G.A. SPA HA CAMBIATO SEDE LEGALE A MILANO E HA CAMBIATO NOME IN AMCO – ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA

HA CAMBIATO SEDE LEGALE A E HA CAMBIATO NOME IN ACCEDO SPA RISULTA CANCELLATA

SPA RISULTA CANCELLATA CLARIS FACTOR SPA HA CAMBIATO NOME IN CREVAL PIU’ FACTOR SPA

PROFAMILY RISULTA CANCELLATA

RISULTA CANCELLATA PRESTINUOVA SPA RISULTA CANCELLATA

RISULTA CANCELLATA GENERAL MOTORS FINANCIAL ITALIA SPA – IN BREVE GM FINANCIAL ITALIA SPA HA CAMBIATO NOME IN OPEL FINANCE SPA E RISULTA CANCELLATA

E RISULTA CANCELLATA CONSEL SPA HA CAMBIATO NOME IN SELLA PERSONAL CREDIT SPA

SECURITISATION SERVICES SPA RISULTA CANCELLATA

RISULTA CANCELLATA IFIS FACTORING SRL RISULTA CANCELLATA

RISULTA CANCELLATA FINANZIARIA ROMANA SPA Per il periodo dal 18/08/2005: APPALTI PUBBLICI EX ART. 30 L. 109/94: AUTORIZZAZIONE DEL MEF PROVVEDIMENTO N. 109290 DEL 13.10.2005. TALE AUTORIZZAZIONE NON E’ PIU’ RICHIESTA A FAR TEMPO DAL 17.10.2012.

UNIONFIDI PIEMONTE SPA RISULTA CANCELLATA

SPA RISULTA CANCELLATA CONFARTIGIANATO FIDI PIEMONTE E TORINO CONFIDI NORD OVEST SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI HA CAMBIATO NOME IN CONFIDARE S.C.P.A.

GE CAPITAL SERVIZI FINANZIARI SPA HA CAMBIATO NOME IN IFIS LEASING SPA E RISULTA CANCELLATA

RISULTA CANCELLATA TERFINANCE SPA RISULTA CANCELLATA (ora Vivi Banca)

SPA RISULTA CANCELLATA (ora Vivi Banca) CREDITAGRI ITALIA ENTE DI GARANZIA FIDI ED ASSISTENZA TECNICA E FINANZIARIA NEL SETTORE AGRICOLO ED AGROALIMENTARE SCPA RISULTA CANCELLATA

RISULTA CANCELLATA COFITER – CONFIDI TERZIARIO EMILIA ROMAGNA SOC. COOP. RISULTA CANCELLATA

RISULTA CANCELLATA BBVA FINANZIA SPA RISULTA CANCELLATA

SPA RISULTA CANCELLATA CONFIDI PUNTO NET SOCIETA’ COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI HA CAMBIATO NOME IN FIDER SOCIETA’ COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI

FIDIMPRESA MARCHE SOCIETA’ COOPERATIVA RISULTA CANCELLATA

RISULTA CANCELLATA CONFAPI LOMBARDA FIDI – OCIETA’ COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI HA CAMBIATO NOME IN CONFAPIFIDI – SOCIETA’ COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI

RISULTA CANCELLATA UNIFIDI EMILIA ROMAGNA SOCIETA’ COOPERATIVA RISULTA CANCELLATA

RISULTA CANCELLATA SOCIETA’ REGIONALE DI GARANZIA MARCHE SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI HA CAMBIATO NOME IN UNI.CO. – SOCIETA’ COOPERATIVA

VENETO SVILUPPO SPA RISULTA CANCELLATA

SPA RISULTA CANCELLATA COGART CNA PIEMONTE SOCIETA COOPERATIVA PER AZIONI RISULTA CANCELLATA

RISULTA CANCELLATA ARTIGIANFIDI VICENZA CONSORZIO DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI TRA IMPRESE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI VICENZA HA CAMBIATO NOME IN FIDI NORDEST SOCIETA’ COOPERATIVA CONSORTILE DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI

RACES FINANZIARIA RISULTA CANCELLATA

RISULTA CANCELLATA SUMMA SERVICE SRL RISULTA CANCELLATA

RISULTA CANCELLATA FINPIEMONTE S.P.A. RISULTA CANCELLATA

RISULTA CANCELLATA SIFIN S.R.L. HA CAMBIATO SEDE LEGALE A IMOLA

LOCAM S.P.A. RISULTA CANCELLATA

RISULTA CANCELLATA LIBRA FINANZIARIA S.R.L. RISULTA CANCELLATA

RISULTA CANCELLATA MEDIOCREDITO EUROPEO SPA HA CAMBIATO NOME IN MCE LOCAM SPA

KOMATSU FINANCIAL ITALY SPA RISULTA CANCELLATA

RISULTA CANCELLATA FINANCE ROMA SPA RISULTA CANCELLATA

SPA RISULTA CANCELLATA LA COLOMBO FINANZIARIA SPA RISULTA CANCELLATA

RISULTA CANCELLATA FINWORLD SPA RISULTA CANCELLATA DAL NUMERO DI ISCRIZIONE 171 (31/10/2017)

RISULTA CANCELLATA DAL NUMERO DI ISCRIZIONE 171 (31/10/2017) CEAN SPA RISULTA CANCELLATA

RISULTA CANCELLATA F.I.S. FACTORING INVESTIMENTI SERVIZI FINANZIARI SPA RISULTA CANCELLATA

RISULTA CANCELLATA FINANZIARIA FAMILIARE SPA HA CAMBIATO NOME IN IBL FAMILY SPA

FINWORLD SPA Risulta iscritta al numero 197 – Per il periodo dal 10/11/2017: CON PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D’ITALIA DEL 29/11/2016 è STATA NEGATA A FINWORLD SPA (CODICE: 32445) L’AUTORIZZAZIONE PER L’ISCRIZIONE NELL’ALBO EX ART. 106 DEL TUB. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO FINWORLD SPA HA PROPOSTO RICORSO, PREVIA SOSPENSIVA, INNANZI AL TAR LAZIO (APPELLO NRG 3308/2017). IL TAR LAZIO, SEZIONE TERZA, CON ORDINANZA N. 01185/2017 PUBBLICATA IL 10/3/2017, HA RESPINTO LA DOMANDA CAUTELARE DI SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO, FISSANDO PER LA TRATTAZIONE DI MERITO DEL RICORSO L’UDIENZA PUBBLICA DEL 18/10/2017. AVVERSO TALE ORDINANZA, FINWORLD SPA HA PROPOSTO RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO, CHE CON ORDINANZA N. 02642/2017, PUBBLICATA IL 26/6/2017 HA ACCOLTO L’ISTANZA CAUTELARE IN PRIMO GRADO, A CONDIZIONE CHE, AI SENSI DELL’ART. 55, COMMA 2, DEL C.P.A., VENGA PRESTATA CAUZIONE TRAMITE POLIZZA FIDEIUSSORIA SINO ALL’IMPORTO DI € 20.000.000 (VENTI MILIONI), DA PARTE DI SOGGETTO TERZO (IN POSSESSO DEI PRESCRITTI REQUISITI DI REDDITIVITA’ E ADEGUATEZZA PATRIMONIALE). IN DATA 11/7/2017 FINWORLD HA DEPOSITATO LA GARANZIA RICHIESTA. PERTANTO, CON EFFICACIA DALL’11/7/2017 SI E’ PROCEDUTO ALL’ISCRIZIONE DI FINWORLD SPA NELL’ALBO EX ART. 106 TUB CON RISERVA ALL’ESITO DEL GIUDIZIO DI MERITO. CON SENTENZA N. 10918/2017 DEPOSITATA IL 31/10/2017, IL TAR DEL LAZIO, SEZIONE TERZA, HA RIGETTATO IL RICORSO PRESENTATO DA FINWORLD SPA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO ALL’AUTORIZZAZIONE PER L’ISCRIZIONE NELL’ALBO EX ART. 106 DEL TUB. PERTANTO, DA TALE DATA, LA SOCIETA’ E’ STATA CANCELLATA DAL CITATO ALBO. AVVERSO TALE ULTIMA SENTENZA, FINWORLD SPA HA PROPOSTO RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO (SEZIONE SESTA) CHE, CON DECRETO N. 04858/2017 PUBBLICATO IL 10/11/2017, HA ACCOLTO L’ISTANZA DELLA SOCIETA’ E SOSPESO IN VIA CAUTELARE LA SENTENZA APPELLATA, FISSANDO PER LA TRATTAZIONE COLLEGIALE DELL’ISTANZA LA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 25/1/2018. CONSEGUENTEMENTE, FINWORLD SPA E’ ISCRITTA ALL’ALBO EX ART. 106 DEL TUB A FAR TEMPO DAL 10/11/2017 CON RISERVA ALL’ESITO DEL GIUDIZIO DI MERITO.

RISULTA CANCELLATA FINWORLD SPA RISULTA CANCELLATA

RISULTA CANCELLATA ATLANTIDE SPA RISULTA CANCELLATA

RISULTA CANCELLATA NUOVI INSERIMENTI DAL NUMERO DI ISCRIZIONE 233 AL 238

