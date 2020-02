Emergenza coronavirus, Abi e sindacati bancari pronti a collaborare con autorità

Abi, Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin hanno diffuso un comunicato congiunto, nel quale annunciano di seguire con la massima attenzione l’evoluzione della situazione relativa al Covid-19 che l’Italia sta affrontando e di collaborare insieme ad Abi e alle banche nell’adozione delle misure più idonee a dare la massima efficacia ai provvedimenti decisi dalle autorità competenti.

“Vengono tempestivamente assunte diverse misure anche organizzative per garantire la piena tutela e sostegno alle persone che lavorano in banca e alla clientela, mantenendo alto l’impegno a non far venire meno i servizi ai cittadini e all’economia”, si legge nella nota.

A supporto delle misure a favore dei soggetti maggiormente interessati che le autorità hanno adottato e adotteranno, sono in atto ulteriori interventi emergenziali relativamente alla sospensione delle rate di mutuo.

“Alla luce delle positive notizie circa l’evoluzione della situazione, Abi e sindacati del settore bancario, consapevoli del ruolo che possono svolgere anche in questa occasione, continueranno a collaborare per ritornare il prima possibile alla normalità, contribuendo al necessario sforzo richiesto a tutti gli attori privati e pubblici della società civile a beneficio dei territori, dell’economia, delle imprese, delle famiglie e dei lavoratori”, conclude il comunicato.

All’annuncio dell’Abi e dei sindacati bancari si unisce anche Fimaa-Confcommercio (Federazione italiana mediatori agenti d’affari). “La nostra solidarietà va alle comunità dei territori colpiti dal coronavirus che vivono momenti di comprensibile ansia – ha dichiarato Santino Taverna, presidente nazionale Fimaa -. Rivolgiamo un pensiero alle vittime ed esprimiamo vicinanza ai loro familiari e riconoscenza al personale medico sanitario al lavoro per fronteggiare e arginare il rischio di diffusione del virus. L’Italia, a partire dalle regioni del Nord, sta affrontando una situazione di forte difficoltà che ci invita a fare sistema per cercare, con equilibrio e cautela, di riavviare tutte le attività al momento bloccate”.

Oltre alle misure urgenti che il Governo ha adottato, secondo l’associazione aderente a Confcommercio-Imprese per l’Italia, si rende necessaio grande senso di responsabilità, anche da parte dei media, per evitare di diffondere un’immagine e una percezione del Paese, soprattutto nei confronti degli investitori internazionali, che rischia di danneggiare i nostri prodotti, il turismo, il mercato immobiliare e del credito e a catena i relativi indotti.

“Condividiamo appieno l’appello al Governo di Abi, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confindustria, Legacoop, Rete Imprese Italia, sindacati Cgil, Cisl e Uil ‘per costruire un grande piano di rilancio degli investimenti in Italia che contempli misure forti e straordinarie per riportare il lavoro e la nostra economia su un percorso di crescita stabile e duratura’ – conclude Taverna –. Le imprese della mediazione, nonostante le difficoltà del momento e con le dovute precauzioni, continuano ad operare ogni giorno sull’intero territorio nazionale. Come Fimaa-Confcommercio ci rendiamo disponibili, nei confronti del Governo e delle Istituzioni, a mettere in campo le nostre competenze per far ripartire il Paese”.