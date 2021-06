Enasarco: al via richiesta Firr via app

È online la nuova funzionalità per richiedere il Firr (Fondo indennità risoluzione rapporto) direttamente su AppEnasarco, l’applicazione per dispositivi mobile che permette agli iscritti di consultare l’area riservata e rimanere aggiornati sulle novità più rilevanti che riguardano la Fondazione. Lo rende noto l’Enarsarco, che ricorda anche il termine ultimo per la presentazione delle domande di diverse prestazioni assistenziali, fissato per il 30 giugno.

Si tratta delle domande di contributi legati, tra gli altri, a tesi di laurea, premi studio, infortunio malattia o ricovero, spese funerarie, agenti over 75, assistenza personale permanente, maternità, nascita o adozione, erogazioni straordinarie covid-19.