Enasarco, contributi ridotti per i giovani che si iscrivono per la prima volta o ricevono un incarico dopo 3 anni di fermo

Contributi Enasarco ridotti a partire dal 2021 per gli agenti fino a 30 anni di età che si iscrivono per la prima volta alla Fondazione o che, essendo già stati iscritti, ricevano un nuovo incarico dopo oltre tre anni di “fermo” della professione.



Lo prevede l’articolo 5 bis del regolamento pubblicato sul sito della Fondazione (leggi). L’agevolazione avrà valenza triennale 2021-2023 e sarà operativa del primo gennaio del prossimo anno.



L’articolo, inserito per “agevolare l’ingresso e la permanenza nella professione”, prevede una riduzione crescente (6, 8, 10 punti percentuali per ciascun anno solare) per il contributo previdenziale obbligatorio e del 50% del minimale contributivo per ciascun anno di riferimento. L’agevolazione si applica solo agli agenti che operano in forma individuale.

L’Organismo agenti e mediatori (Oam) ha espresso soddisfazione per l’introduzione della misura, più volte caldeggiata, che apporterà nuove energie a una professione tanto importante per il mercato del credito e per

i consumatori.