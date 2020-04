Enasarco, il cda recepisce la richiesta dei sindacati e delle associazioni per misure più forti a sostegno degli iscritti

A seguito della lettera inviata lo scorso 4 aprile dai consiglieri rappresentanti di: Confcommercio, Confindustria, Confcooperative, Fnaarc, Usarci, Fisascat Cisl, Uil Tics, Ugl Terziario, il cda di Enasarco si è riunito ieri in sessione straordinaria.

I consiglieri firmatari, espressione delle più importanti organizzazioni di rappresentanza degli agenti di commercio e delle imprese mandanti, richiamando la drammaticità della crisi in corso, hanno chiesto agli organi sociali di Enasarco di definire la fattibilità di ulteriori misure a sostegno degli iscritti, in particolare:

• un contributo economico eccezionale a sostegno agli iscritti, prevedendo una

deroga al limite di spesa per le prestazioni assistenziali e limitata al saldo del

fondo assistenza relativo all’anno 2019, pari a oltre 110 milioni di euro.

• La possibilità di sospendere il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali

per un trimestre 2020.

• la possibilità per gli iscritti di richiedere l’anticipo della propria Indennità Risoluzione

Rapporto, o parte di essa, accantonata presso il Fondo Firr.

Il cda svoltosi ieri ha recepito le richieste e ha deliberato l’avvio delle procedure relative agli interventi proposti.