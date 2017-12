Enasarco, tutti i numeri della vigilanza

di

Nel primo semestre di quest’anno l’Enasarco ha effettuato ispezioni su circa 2.000 ditte e sottoscritto 1.792 verbali ingiuntivi, pari all’89% del totale.

“Una percentuale così elevata di verbali ingiuntivi porterebbe a pensare che, in pratica, la quasi totalità delle aziende ometta il versamento dei contributi previdenziali, ma non è esattamente così – ha spiegato il dirigente del Servizio vigilanza, Fabio Rufini -. Una percentuale così elevata non sta a significare che il 90% delle aziende italiane che si avvalgono di agenti evade la contribuzione, ma va considerata soltanto in relazione al novero delle aziende selezionate in fase di pianificazione. È un dato, quindi, che rispecchia soprattutto la buona capacità che hanno gli uffici di analizzare le informazioni in loro possesso, provenienti da diverse banche dati”.

Nei primi sei mesi del 2017 l’accertato dell’Enasarco è risultato pari a 30.486.465,28 euro. L’incassato a 60 giorni è di 4.916.396 euro, corrispondente al 16,12 % dell’accertato. Sono state presentate n. 382 domande di rateazione (comprensive di dichiarazione di riconoscimento del debito), per un credito complessivo pari a 7.549.096,50 euro. I crediti certi (costituiti dalla somma dei verbali pagati e delle domande di rateazione) ammontano a 12.465.492,50 euro, corrispondenti al 40,86%dell’accertato.

Per quanto riguarda il 2016, invece, è stato realizzato un livello di “accertato” pari a 54.941.929,99 euro, che rappresenta, in assoluto, il massimo valore storico. Di tale somma, il 15,69% è stato incassato dalla Fondazione (percentuale che sale al 19,65 % se si considerano anche gli anticipi sulle rateazioni) mentre la percentuale degli importi oggetto di domande di rateazione è ben del 39,60% del totale accertato.

Se si considera che la domanda di rateazione comporta l’automatico riconoscimento del debito, è possibile affermare che i crediti certi, al 31/12/16, sono stati del 55,28% del valore totale dell’accertato.

Nel corso del 2016 sono stati effettuati 4.081 accertamenti ispettivi, e la percentuale delle aziende irregolari, rispetto al totale delle aziende ispezionate, è stata dell’89,90%.

Il volume dell’accertato complessivo (anno 2016) è così ripartito:

– Fondo Previdenza €. 36.639.584,21

– Fondo Assistenza €. 2.911.631,40

– Firr €. 4.637.524,03

– Sanzioni civili €. 10.714.974,67

– Interessi di mora €. 38.215,68

Enasarco, tutti i numeri della vigilanza