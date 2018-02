di

Anche nel 2018 la Fondazione Enasarco intende mettere gli agenti, i rappresentanti e i consulenti finanziari al centro dei suoi servizi. Gli iscritti in possesso di determinati requisiti contributivi di base possono accedere a un’ampia gamma di prestazioni integrative, che viene annualmente disciplinata e aggiornata.

Il nuovo programma rilancia i servizi, già avviati durante il 2017, per la formazione e per l’aggiornamento professionale, per l’assistenza sanitaria agli over 75, per il welfare per famiglie (contributi per nascita, adozione, maternità, asili nido e soggiorni estivi per bambini, contributo per figli portatori di handicap), welfare per i giovani (premi studio, contributo per acquisto di libri scolastici, premio per tesi di laurea in materia di contratto di agenzia e previdenza integrativa) e per i pensionati (contributo per case di riposo e per assistenza personale permanente).

Nel programma 2018 sono inoltre confermate le erogazioni straordinarie di assistenza e solidarietà in particolari situazioni di stati di bisogno, tra cui le calamità naturali.

Consulta il programma completo delle prestazioni integrative

Enasarco, il programma completo delle prestazioni integrative 2018 ultima modifica: da