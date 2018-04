Enasarco, sostegno al reddito in caso di impossibilità di svolgere l’attività di agenzia

di

La Fondazione Enasarco ha reso noto di aver disposto per la prima volta l’erogazione di un contributo pari a 1.000 euro, nel limite massimo di spesa annua di 1.500.000, allo scopo di favorire il sostegno al reddito dei propri iscritti che, per infortunio, malattia o ricovero, si trovano nell’oggettiva impossibilità di svolgere l’attività di agenzia per un limitato periodo di tempo.

È possibile usufruire di tale contributo una sola volta nel corso dell’anno 2018. Si tratta, infatti di una misura straordinaria che affianca ma non sostituisce la polizza per malattia e infortuni in vigore.

