Ensarco, il programma delle prestazioni 2020

Per rispondere all’emergenza sanitaria in corso la Fondazione Enasarco ha disposto una serie di erogazione e prestazioni straordinarie.

1. Dal 3 aprile 2020 possono essere presentate le domande per

a. Contributo nascita o adozione;

b. Contributo per maternità;

c. Contributo per erogazioni straordinarie.



2. Dal 16 giugno 2020 possono essere presentate, in aggiunta a quelle previste dal punto 1, le

domande per:

a. Contributo per assistenza personale permanente;

b. Contributo per soggiorno in casa di riposo;

c. Contributo assistenza a figli disabili;

d. Contributo per erogazioni straordinarie over 75 anni.

Consulta il programma delle prestazioni Enasarco 2020