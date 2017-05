Equitalia, grazie a Federcontribuenti ridotta intimazione di pagamento a un cittadino

di

Grazie all’aiuto di Federcontribuenti un cittadino a cui Equitalia aveva inviato un’intimazione di pagamento per 81.119,90 euro ha visto annullare dal giudice la somma di 78.685,28 euro. Così il contribuente dovrà pagarne solo 2,434,62 euro. La sentenza è dello scorso aprile 2017 ( n. 70/2017 RG n. 707/2015 ) ed è stata pronunciata dal Tribunale di Spoleto Sezione Lavoro.

Questi i fatti. Il sig. O. G. riceveva a mezzo pec la notifica di una intimazione di pagamento in data 19.10.2015 rivoltosi all’avv. Forcellino sono emersi elementi per presentare ricorso: ”per prima cosa ho richiesto un contraddittorio con le amministrazioni interessate considerata l’illegittimità della intimazione di pagamento riferita ad una pluralità di cartelle esattoriali ed un avviso di addebito afferenti pretese contributive eterogenee”.

Più in particolare l’illegittimità dell’intimazione di pagamento nasce ”dalla inesistenza o nullità della notifica non essendo state rispettate le procedure di notifica a mezzo Pec. Oltre a sottolineare come fosse decorso il termine quinquennale di prescrizione e, per l’altro, che in alcuni casi i crediti contributivi sarebbero prescritti anche ove si ritenesse applicabile il termine decennale di prescrizione”.

Un’altra questione che l’avvocato Fortunat Forcellino di Federcontribuenti ha sottolineato riguarda la contestazione sulla ” fondatezza della somma anche in relazione alla omessa spiegazione del calcolo degli interessi di mora, rilevando che la – cripticità del conteggio – incide sulla motivazione delle cartelle di pagamento, da ritenersi pertanto nulle per difetto di motivazione”. Il giudice ha accolto il ricorso accogliendo le contestazioni dell’avvocato Forcellino.

”Molti contribuenti si sono rivolti e si rivolgono a commercialisti o centri Caf per vedersi risolvere il problema con le cartelle esattoriali, ma, è bene ricordare, che entrambe le figure possono aiutare il contribuente nella richiesta di una rateizzazione, non di certo potranno vedersi tutelare e rappresentare legalmente, venendo così condannate al pagamento anche di debiti che in realtà sarebbero ormai illegittimi”, ha sottolineato l’associazione di consumatori.

Equitalia, grazie a Federcontribuenti ridotta intimazione di pagamento a un cittadino ultima modifica: da