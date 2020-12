Equity crowdfunding, Cariplo Factory e BacktoWork insieme per supportare le startup

Al via la partnership tra Cariplo Factory, l’hub di innovazione creato da Fondazione Cariplo nel 2016, e BacktoWork, piattaforma di equity crowdfunding, per supportare le startup durante il processo di raccolta di capitali da parte di investitori privati e professionali. Una sinergia tra l’expertise di Cariplo Factory, che da anni opera nel campo dell’innovazione al fianco di startup e corporate, al fine di stimolare la creazione d’impresa e generare crescita economica e sociale, e quella di BacktoWork, società partecipata da Intesa Sanpaolo, che favorisce l’investimento in startup, pmi e progetti real estate e che, a oggi, ha supportato oltre 200 imprese che hanno raccolto più di 40 milioni di euro.

La partnership tra queste due realtà dell’innovazione è volta a supportare le startup nella strutturazione e gestione efficace delle campagne di crowdfunding.

Nel dettaglio, Cariplo Factory affiancherà le startup che avvieranno il processo di raccolta di capitali con BacktoWork diventando un vero e proprio advisor. Nello specifico metterà a disposizione delle startup il proprio know-how per una assessment sul business plan e la value proposition, sostenendole nella fase antecedete la campagna anche attraverso servizi specifici che spazieranno dalla consulenza legale al marketing. Successivamente, in fase di raccolta dei capitali, Cariplo Factory e BacktoWork continueranno a supportare le startup per massimizzare i risultati della campagna di equity crowdfunding.

Non solo. Cariplo Factory, sempre orientata alla crescita di realtà innovative, organizzerà, con la collaborazione e il know-how di BacktoWork, webinar ed eventi per far conoscere l’equity crowdfunding al proprio network di aziende, professionisti e startup, mettendo a disposizione di BacktoWork alcuni spazi presso la propria sede operativa, circa 3mila metri quadrati all’interno dell’ex Ansaldo a Milano. BacktoWork, invece, si farà promotore dei programmi di open innovation sviluppati da Cariplo Factory in sinergia con aziende partner, un’opportunità in più a disposizione delle startup del network.

“Come è ormai noto, il successo di una campagna di equity crowdfunding non dipende solo dal progetto della startup, ma anche da come la società è in grado di presentarsi al mercato. Un progetto, per quanto eccezionale, resterà nell’ombra se non si è in grado di trasmettere tutti quegli elementi necessari per convincere gli investitori – ha dichiarato Edoardo Reggiani, head of business development di BacktoWork -. La partnership con Cariplo Factory permetterà a tutte le startup che si rivolgeranno a noi di svolgere in modo efficace anche questa parte del percorso per raccogliere il capitale necessario alla loro crescita.”

“Questa importante collaborazione con BacktoWork si inserisce in modo organico nel nostro modello di innovazione, integrando anche il supporto finanziario alle startup attraverso le dinamiche dell’equity crowdfunding”, ha aggiunto Riccardo Porro, chief operating officer di Cariplo Factory -. La nostra esperienza di mediatori culturali attivi nel campo dell’innovazione ci ha permesso di capire a fondo le dinamiche delle startup: per questa ragione, attraverso le attività di advisory che metteremo a loro disposizione, pensiamo di poterle sostenere in modo efficace in un momento cruciale della loro crescita come quello della raccolta dei capitali. La partnership con BacktoWork nasce esattamente da questo presupposto: siamo convinti che le startup potranno beneficiare di questo supporto sia in termini di sviluppo del servizio/prodotto sia in termini di investor readiness, in vista dei successivi round di investimento”.