Euroansa: al via business coaching aziendale. In pochi mesi produzione e obiettivi raggiunti saliti del 20%

Euroansa, società di mediazione creditizia con base a Lucca e filiali in tutta Italia, lancia il progetto di coaching aziendale, pensato per supportare gli oltre 700 collaboratori, analizzandone le performance e la tecnica professionale, con il fine di migliorare ulteriormente le proprie prestazioni.

Le risorse coinvolte e gli obiettivi raggiunti

Elaborato durante il lockdown e partito nei mesi scorsi, il progetto coinvolge, ad oggi, il 20% dei consulenti e il 25% dei collaboratori aziendali, con l’obiettivo di estendersi, in tempi brevi, ad almeno il 50% del personale. Ad oggi l’iniziativa ha portato a un accrescimento in termini di produzione e obiettivi raggiunti del 20% e una maggiore sensazione di vicinanza e di presenza nei confronti dei consulenti Euroansa.

Confronto quotidiano sia a distanza che in filiale

Il progetto non mira ad una supervisione critica ma vuole rappresentare un aiuto al singolo collaboratore per imparare a misurare se stesso, così da quantificare il proprio lavoro. Tutto ruota attorno al confronto quotidiano tra collaboratori e due psicologhe che li affiancano nel percorso di coaching sia a distanza, sia, per quanto possibile, anche raggiungendo le filiali e le agenzie su tutto il territorio italiano. Lavorare meglio, infatti, ha dirette influenze anche sul benessere personale, senza dimenticare l’ovvio ritorno economico.

L’iniziativa è gestita dall’ufficio risorse umane e diretta da Massimiliano Alessandrucci, al fianco di Gilberto Braglia, project manager delle risorse umane, ed è realizzata insieme alle psicologhe-business coach Sara La Placa e Lisa Ferrara con il supporto di Fabio Allegranti, storico team manager dell’azienda.

Le differenze con la formazione classica

“Primo esempio in Italia di coaching aziendale nell’ambito della mediazione creditizia, il progetto si differenzia dalla classica formazione, erogata a ogni nuovo collaboratore che fa il suo ingresso in Euroansa, perché aiuta quest’ultimo a superare le fasi di criticità, sostenendolo nella crescita sia personale che professionale – spiega la società in una nota -. Nello specifico, si tratta di un percorso di formazione non standardizzato basato su tecniche di coaching motivazionale, in grado di fornire nuove risorse pratiche e comunicative a ogni singolo collaboratore”.