Europ Assistance, aperta una nuova sede in Thailandia

Europ Assistance Group ha annunciato oggi l’apertura della nuova sede in Thailandia nell’ottica di promuovere il proprio impegno nella regione asiatica dove opera da circa trent’anni.

L’apertura della nuova sede in Thailandia, spiega una nota, consentirà di fornire servizi di assistenza ad alto livello nei Paesi del sud-est asiatico, in Thailandia appunto, ma anche in Malesia, Singapore e Indonesia.

Philippe Demangeat, ceo Southeast Asia Europ Assistance Group ha dichiarato: “Siamo entusiasti di espandere la nostra presenza in Asia con l’apertura della nuova sede in Thailandia. Questo punto d’appoggio segna un ulteriore passo avanti nei nostri piani di sviluppo nel continente asiatico e ci consentirà di erogare ancora meglio i nostri servizi sia ai partner attuali che a quelli potenziali nella Regione”.

Pascal Baumgarten, ceo Northern, Central and Eastern Europe, Asia and Africa Europ Assistance Group ha detto: “Europ Assistance è presente in Asia da tre decenni. Il segnale di crescita che vogliamo dare con l’apertura dei nuovi uffici in Thailandia evidenzia il ruolo importante dell’Asia per la nostra crescita complessiva. La nuova sede ci consentirà, inoltre, di stabilire una solida base in un mercato chiave e di fornire livelli di servizio sempre più elevati”.

La presenza in Thailandia consentirà ad Europ Assistance Group di seguire più agevolmente i propri clienti europei, americani e asiatici presenti nel sud-est asiatico, e di continuare a far crescere le operazioni a livello globale. Grazie alla presenza di team esperti sul territorio, Europ Assistance è oggi in una posizione ideale per consolidare ed espandere le partnership con compagnie aeree, agenzie di viaggio, compagnie assicurative (Generali in particolare) e istituti bancari presenti nella Regione del Sud-Est asiatico.

Antoine Parisi, ceo di Europ Assistance Group ha dichiarato: “Dopo aver operato nella regione per oltre trenta anni, l’inaugurazione di una sede in Thailandia riveste una particolare importanza all’interno degli obiettivi di sviluppo a livello internazionale del nostro Gruppo. I nuovi uffici faciliteranno il consolidamento delle partnership a livello locale e ci consentiranno di fornire servizi a valore aggiunto sempre migliori sia ai viaggiatori che ai partner locali e internazionali”.