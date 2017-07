Europ Assistance Italia, Fabio Carsenzuola nominato ad e dg

di

Il cda di Europ Assistance Italia ha nominato Fabio Carsenzuola nuovo amministratore delegato e direttore generale della compagnia del Gruppo Generali operante nell’assistenza privata.

Carsenzuola, informa una nota, prende il posto di Bruno Scaroni, che ha guidato Europ Assistance Italia dal settembre 2014 ed è stato recentemente nominato group strategy & business accelerator director di Generali.

Il nuovo ad e dg di Europ Assistance Italia ha iniziato la sua carriera professionale come project leader in Pride Group. Dal 2004 al 2010 ha lavorato in McKinsey & Company , dedicandosi principalmente ai settori Banking e Insurance in favore dei principali gruppi bancari e assicurativi europei in Italia e in Est-Europa, diventando poi membro della practice Insurance europea di McKinsey.

Il 2010 ha segnato il suo ingresso nel Gruppo Generali, dove dapprima ha ricoperto il ruolo di direttore commerciale Rete Appalto di Alleanza Toro Assicurazioni e, a seguire, quello di direttore Pianificazione Commerciale di Generali Italia. Nell’aprile 2015 entra in Europ Assistance Italia, prima come Chief Agents & Brokers Management Officer e poi come Chief Operating Officer (direttore operativo), “occupando anche un ruolo nel Board responsabile degli aspetti Operations del Gruppo Europ Assistance, con un focus su aspetti di innovazione tecnologica e digitale”.

“Mi congratulo con Fabio Carsenzuola – ha commentato Antoine Parisi, ceo del Gruppo Europ Assistance – che, grazie alla sua esperienza in diversi campi del settore assicurativo, sono certo contribuirà ad accelerare il processo di trasformazione e sviluppo della compagnia. Voglio inoltre ringraziare Bruno Scaroni per l’eccellente contributo che ha saputo apportare all’azienda, augurandogli il meglio nel suo nuovo ruolo. Sono felice di constatare che il processo di rinnovamento manageriale avviato quasi tre anni fa in tutto il gruppo Europ Assistance sta dando i frutti sperati, valorizzando il percorso di crescita interna ai suoi migliori talenti”.

