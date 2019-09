Europ Assistance lancia la polizza Eura Famiglia 3D

Per offrire una copertura sempre più completa senza correre alcun rischio, Europ Assistance lancia Eura Famiglia 3D, la polizza che fornisce tre componenti di protezione, oltre ad ulteriori garanzie aggiuntive. Eccole in dettaglio:

RESPONSABILITÀ CIVILE

Grazie alla Responsabilità civile è garantito il risarcimento dei danni provocati involontariamente da tutti i componenti del proprio nucleo familiare ad altre persone o ad altre cose. Garanzia estesa anche agli addetti ai servizi domestici e ai propri animali domestici, sia in casa che fuori casa. Alcuni esempi: si avrà diritto a risarcimenti se il proprio figlio calcia un pallone e rompe il vetro del vicino, se il cane morde un passante o se la domestica fa accidentalmente cadere un vaso dalla finestra. La garanzia si può integrare anche con la Responsabilità Civile per la proprietà dei locali, per abitazioni abituali o secondarie

ASSISTENZA DIGITALE

L’Assistenza digitale fornisce un aiuto concreto per gli apparecchi digitali, sia in caso di problematiche legate al furto d’identità e alle frodi, sia in caso di guasto, malfunzionamento e/o virus. In quest’ultimo caso è inclusa anche una specifica pulizia per il computer. A questa garanzia è abbinato Digitale Sicuro, il servizio che garantisce protezione e assistenza online e off-line su tutti i device dei propri familiari. Con Digitale Sicuro è possibile navigare in Internet in tutta tranquillità: la piattaforma, infatti, ospita Online Data Security Suite, software che protegge l’utente da frodi online e furti d’identità, resi possibili dall’intercettazione fraudolenta dei dati digitati sulla tastiera oppure dall’accesso alla webcam integrata nei computer. La versione mobile, disponibile sia per dispositivi Android che iOS, protegge anche la digitazione di dati sensibili, come password o numeri di carta di credito dal proprio smartphone.

TUTELA LEGALE

La Tutela legale copre le spese legali in caso di controversie che riguardano la vita privata familiare, il lavoro in qualità di dipendente, la casa e gli spostamenti, come passeggeri, di veicoli a motore.

Anche la Tutela Legale si fa digital fornendo una copertura per far valere i propri diritti in caso di furto di identità o frodi on line.

La garanzia è disponibile nella versione Basic e Top.

GARANZIE INTEGRATIVE

Assistenza famiglia & abitazione: è una copertura di assistenza sia per l’abitazione abituale, sia per le abitazioni saltuarie di proprietà, a uso familiare esclusivo. Prevede l’intervento di un team di artigiani qualificati a disposizione 24 ore su 24 in caso di problemi alle abitazioni, come la rottura di un vetro o di una tubatura dell’acqua. Inoltre, la garanzia permette di richiedere la consulenza medica per tutta la famiglia con l’invio di un medico a domicilio. In più, è compresa anche la consulenza veterinaria per gli animali domestici. Altra garanzia facoltativa è la rc proprietà dei locali che fornisce la copertura della responsabilità civile oltre che per l’abitazione abituale, anche per le abitazioni saltuarie.