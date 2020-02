Europ Assistance, Virginie Babinet nuovo chief transformation officer

Europ Assistance Group ha annunciato l’ingresso di Virginie Babinet come nuovo chief transformation officer. Babinet riporterà direttamente al ceo di Europ Assistance, Antoine Parisi, e sarà responsabile della trasformazione del gruppo, ponendosi l’obiettivo di offrire un’esperienza sempre più efficiente e semplificata ai clienti di Europ Assistance. Sarà inoltre parte attiva nell’integrazione delle entità di nuova acquisizione. Supervisionerà il dipartimento operativo, la qualità del servizio del gruppo, l’Nps, la strategia di gestione dei dati e la strategia aziendale.

“Sono onorata di entrare a far parte di Europ Assistance e non vedo l’ora di contribuire alla sua trasformazione in una società sempre più orientata al cliente e allo sviluppo digitale”, ha dichiarato Virginie Babinet.

“La vasta esperienza di Virginie nella gestione del management aggiungerà un valore straordinario al nostro team. Il suo successo in numerosi progetti internazionali consoliderà ulteriormente Europ Assistance nella sua posizione di leader come società digitale focalizzata sui clienti”, ha aggiunto Antoine Parisi.

Babinet ha una comprovata esperienza nella gestione di grandi team in più Paesi europei, che ha guidato attraverso complessi programmi di trasformazione e cambiamento. Prima del suo ingresso in Europ Assistance, ha trascorso 25 anni presso Axa. Dopo 12 anni, in cui ha ricoperto numerosi ruoli nei dipartimenti finanziari locali o a livello di holding, nel 2006 ha assunto la guida del Flyer Program, una trasformazione dell’organizzazione, del processo e degli strumenti della funzione Axa Finance in Europa. Nel 2013, è entrata a far parte di Axa Belgio per guidare le funzioni di supporto alle imprese e, in particolare, per gestire la trasformazione della cultura aziendale (New way of working). Dal 2016 ha supervisionato web Data for good sui sinistri.