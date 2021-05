European Brokers: Antonello Polerà nuovo responsabile unit enti pubblici

Antonello Polerà entra a far parte del team di European Brokers, quale nuovo unit director enti pubblici.

Classe 1961 inizia la propria carriera assicurativa come consulente assicurativo e finanziario per Unipol. Nei primi anni ’90 lavora in Assiprogetti, come broker assicurativo del gruppo Gpa per il Banco Ambrosiano Veneto. Tra il 1995 e il 2000 collabora con General Broker (GB Sapri).

Arriva poi ad essere dirigente quadro, responsabile ufficio tecnico per Gea, broker assicurativo con sede in Roma. Dal 2004 è stato dirigente quadro per Aec, agenzia di assicurazione e coverholder dei Lloyd’s di Londra con sede in Roma. Ha ricoperto recentemente l’incarico di responsabile enti pubblici della compagnia Bene Assicurazioni.

“L’ingresso di Antonello in EB è occasione di crescita per la unit enti pubblici, mercato in cui il numero degli operatori in Italia è ridotto a pochi player e per lo più in mano a broker multinazionali – afferma Carlo De Simone group ceo di European Brokers -. L’offerta verso la Pubblica Amministrazione italiana sarà completamente rinnovata e potrà contare su tutti i servizi digitali e sull’apporto delle società del gruppo EB che ci permetteranno di poter competere con broker storicamente presenti in questo segmento di mercato”.