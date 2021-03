European Brokers apre a Verona la sua sede per il Nord-Est

Il gruppo European Brokers, attraverso la controllata Eb Mediterranea, ha ufficializzato in questi giorni l’apertura della propria sede a Verona in via Don Carlo Steeb, 23 nel cuore della città. Il gruppo consolida la sua presenza nel Nord-Est, dove si concentrano uno dei maggiori poli industriali e le aziende agricole del Paese.

Confluisce in European Brokers la società R&R di Domenico Roberto, realtà locale operante nell’intermediazione assicurativa dal 1975. Nel processo di acquisizione ha giocato un ruolo fondamentale Davide Tanaglia, da anni nel settore assicurativo, che sarà il nuovo responsabile dell’attività assicurativa per la struttura veneta, con l’obiettivo di crescere nei territori di Verona, Venezia, Treviso e Rovigo.

European Brokers è parte del sistema produttivo e imprenditoriale Veneto visto che è entrata a far parte da poco in Confindustria Venezia, area metropolitana di Venezia e Rovigo e Confindustria Verona.

L’apertura della sede di Verona è solo un altro obiettivo del progetto di crescita del gruppo Eb, già presente con i propri uffici nelle principali città italiane per offrire alla clientela diretta e agli intermediari con cui collabora le migliori soluzioni e il miglior supporto direttamente sul territorio.

La nuova sede di Eb a Verona, sarà fortemente focalizzata sul corporate & large client fornendo anche i nuovi servizi finanziari resi disponibili dalla division finance del gruppo.

“Sono lieto di cogliere questa nuova opportunità e di dare al nostro Gruppo una presenza in Veneto, una regione molto efficiente e produttiva. In questo periodo storico le nostre imprese, sia nel settore industriale che nel settore agricolo, hanno bisogno di sostegno assicurativo ma soprattutto finanziario – commenta il group ceo Carlo De Simone -. European Brokers grazie alle sue importanti partnership con i principali player del settore vuole portare alle aziende venete supporto e nuovi strumenti per affrontare al meglio le difficoltà contingenti. European Brokers è a disposizione dei clienti e dei colleghi intermediari che vorranno diventare nostri collaboratori. La sede di Verona opererà su tutte le nostre linee di business”.