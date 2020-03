European Brokers lancia campagna di sensibilizzazione per spingere gli italiani a non uscire di casa

European Brokers lancia una campagna di sensibilizzazione nel proprio settore per incentivare tutta la comunità italiana a non spostarsi da casa e a favorire lo smart working. Un modo per rendere i competitor del mondo assicurativo solidali tra loro in questo momento storico così difficile. In modo ironico, i maggiori brand del brokeraggio internazionale invitano tutti noi a stare e a lavorare da casa per combattere il Coronavirus.

Un messaggio divertente e semplice ma che nel suo piccolo può aiutare a cambiare le sorti del nostro paese. Invitiamo tutti gli operatori del settore a sensibilizzare il più possibile i propri interlocutori. #iorestoacasa #iorestoacasamalavoro #smartworking #sempreoperativi.