European Brokers presenta Assist, la nuova piattaforma digital wholesale

European Brokers continua a lavorare per contrastare l’emergenza covid-19. Tutta la sua attività in questi giorni è stata orientata ad accelerare l’attività di sviluppo it interna anticipando i tempi di presentazione al mercato della nuova piattaforma Assist avviata diversi mesi fa.

È per questo motivo che durante il lockdown e in tempi record, la divisione it di European Brokers, con incessante sforzo ha messo online in Assist i nuovi prodotti, ampliando l’offerta commerciale del Digital Wholesale.

Il portale sarà a disposizione degli oltre 250 intermediari partners del gruppo, su tutto il territorio nazionale, ed accessibile a tutti coloro che attiveranno una collaborazione con European Brokers.

L’offerta dei prodotti digital per il wholesale viene arricchita con soluzioni assicurative studiate appositamente per la persona e la famiglia, come:

RC Auto, Moto e CVT

Le coperture RC Professionali (tutte le professioni compresi i medici);

(tutte le professioni compresi i medici); la protezione della casa contro qualsiasi evento, incendio, furto, scippo, danni da acqua, eventi atmosferici;

contro qualsiasi evento, incendio, furto, scippo, danni da acqua, eventi atmosferici; l’ RC del capofamiglia che ti protegge sempre e ovunque in tutto il mondo, sia per la famiglia che per la conduzione dell’abitazione;

che ti protegge sempre e ovunque in tutto il mondo, sia per la famiglia che per la conduzione dell’abitazione; la polizza Infortuni per la protezione durante l’attività lavorativa e nel tempo libero;

per la protezione durante l’attività lavorativa e nel tempo libero; l’ infortunio del conducente per la protezione dei cari alla guida dell’automezzo;

per la protezione dei cari alla guida dell’automezzo; l’ assistenza sanitaria integrativa per tutta la famiglia con una soluzione sia individuale che per nucleo familiare;

per tutta la famiglia con una soluzione sia individuale che per nucleo familiare; la Pro Risk Key Man dedicata a tutti i professionisti;

dedicata a tutti i professionisti; La polizza vita per tutelare la famiglia;

per tutelare la famiglia; La copertura covid per tutelare sia il singolo che i propri cari.

Ad oggi European Brokers può far affidamento, dunque, su una serie di fast quote consultabili online che garantiscono al cliente finale una risposta rapida ed immediata alle sue richieste.

“La capacità di soddisfare la clientela diretta e quella dei nostri partner nonostante l’emergenza in atto diventa fondamentale per consentire al sistema produttivo di reagire in tempi brevi ed evitare contrazioni eccessive – ha dichiarato Carlo De Simone, ceo del Gruppo EB – Abbiamo fatto una corsa contro il tempo per rendere subito disponibile quello di cui i nostri clienti hanno bisogno oggi più che mai: protezione e semplicità di accesso. Era il minimo che potessimo fare in una situazione del genere, agendo subito per tutelare e proteggere tutti dalla crudeltà di questo virus. Si può fare molto anche in questo frangente. Noi non molliamo, siamo #sempreoperativi e voi?”.