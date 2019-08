Eurovita, accordo per l’acquisizione di Pramerica Life

Eurovita Holding s.p.a., compagnia di assicurazione indipendente attiva nel ramo vita in Italia, annuncia di aver siglato un accordo con Prudential Financial Inc, società attiva nel settore dei servizi finanziari, per l’acquisizione di Pramerica Life s.p.a., compagnia assicurativa italiana specializzata nel ramo vita.



Eurovita nasce nel 2017 dalla fusione di Ergo Previdenza, Old Mutual Wealth Italy ed Eurovita Assicurazioni operata da Cinven, società internazionale di private equity, con l’obiettivo di creare un player leader nel consolidamento del settore assicurativo sul mercato italiano. L’acquisizione di Pramerica consentirà a Eurovita di rafforzare ulteriormente il proprio network di distribuzione, apportando al gruppo nuove competenze, soprattutto nel segmento delle polizze di protezione vita, rafforzando allo stesso tempo la capacità del Gruppo di creare soluzioni su misura per i propri clienti.



Questa operazione rappresenta un nuovo traguardo nella strategia di crescita di Eurovita e conferma la sua posizione di leader nell’industria assicurativa vita in Italia. A seguito dell’acquisizione di Pramerica, Eurovita diventerà un gruppo con circa 2 miliardi di premi lordi (Gwp o gross written premiums) e 17,5 miliardi di riserve lorde. Il gruppo risultante potrà contare su un network distributivo di oltre 11.000 consulenti finanziari, 2.500 sportelli bancari e oltre 100 agenti e broker.

Pramerica, che ha fatto il suo ingresso sul mercato italiano nel 1990, vanta un’esperienza di oltre 25 anni nel ramo assicurativo vita, con un’offerta completa di soluzioni di risparmio,

investimento e assicurative per famiglie e imprese. Nel 2015 la società ha esteso la propria

offerta integrando la copertura contro i rischi derivanti da infortuni e malattia.

Erik Stattin, group ceo di Eurovita, ha dichiarato: “Pramerica è un player di nicchia molto apprezzato nel panorama assicurativo italiano, dotato di competenze e una gamma di prodotti specifici e particolarmente interessanti che contribuiranno ad accelerare ulteriormente la strategia di crescita di Eurovita”.

Eugenio Preve, senior principal di Cinven, ha affermato: “L’acquisizione di Pramerica da parte di Eurovita è un chiaro esempio della strategia di consolidamento del mercato sviluppata da Cinven e volta alla creazione di valore attraverso le società presenti nel suo portafoglio. Questa operazione inoltre, ottimizza le capacità di Eurovita nell’offrire prodotti interessanti sia ai propri clienti che ai distributori. Grazie alla crescita organica e alle acquisizioni, Eurovita ha compiuto un ulteriore passo in avanti per consolidare la propria leadership nel settore italiano delle assicurazioni ramo vita”.

Il valore della transazione non è stato reso noto.

Il perfezionamento dell’operazione è soggetto alle consuete autorizzazioni da parte dell’Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) e dell’Agcm, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato in Italia.