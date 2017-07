Eurovita e ChiantiBanca, firmato accordo di distribuzione

di

Eurovita Assicurazioni e ChiantiBanca hanno sottoscritto un accordo distributivo in base al quale i prodotti multiramo e piani di accumulo del capitale (Pac assicurativi) saranno messi a disposizione della clientela dell’istituto bancario che rappresenta oggi una delle principali realtà del credito cooperativo nazionale, presente in Toscana con 47 sportelli attivi.

L’allargamento della base di partner bancari rientra nel piano di sviluppo di Eurovita, spiega una nota, avviato sotto la guida dell’amministratore delegato Andrea Battista. Il piano punta fortemente alla diversificazione del business della società e al rafforzamento della presenza sul territorio.

L’accordo intende valorizzare in maniera sinergica la rete distributiva di ChiantiBanca con l’obiettivo di accrescere le attività e la distribuzione dell’ampia gamma dei prodotti di Eurovita, tra cui gli ultimi nati per il segmento private.

“Siamo molto soddisfatti dell’importante accordo siglato con ChiantiBanca, collaborazione che si aggiunge alle numerose altre che abbiamo portato a termine con diverse banche del territorio negli ultimi due anni – ha dichiarato Andrea Battista, amministratore delegato di Eurovita Assicurazioni -. Continuiamo a lavorare con l’obiettivo di sviluppare nuove soluzioni che rispondano alle esigenze specifiche della clientela in questo caso della Regione Toscana”.

Eurovita Assicurazioni s.p.a. (“Eurovita”)

Eurovita è una compagnia di bancassicurazione italiana specializzata nella distribuzione di polizze vita tramite le reti di banche territoriali e indipendenti, private banker e reti di promotori. La missione della compagnia è offrire alle banche e ai loro clienti le migliori soluzioni assicurative per rispondere, in maniera efficiente, ai bisogni personali di protezione, sicurezza e rendimento di ogni singolo cliente (famiglie, imprese e le stesse banche distributrici. L’offerta comprende una vasta gamma di polizze vita suddivise in quattro aree: Protezione, Previdenza, Risparmio e Investimento. Nel 2016 Eurovita ha sviluppato una raccolta premi di oltre 1 miliardo e 200 milioni di euro. La compagnia è controllata dal fondo di investimento indipendente JC Flowers – che detiene una quota di circa il 78% – e annovera gli istituti bancari partner tra i principali azionisti. La sede e la direzione di Eurovita sono basate a Roma, dove lavorano in squadra un centinaio di professionisti della bancassicurazione coordinati dall’amministratore delegato Andrea Battista. Dal luglio 2015 Eurovita è lo sponsor ufficiale degli arbitri italiani di calcio.

Eurovita e ChiantiBanca, firmato accordo di distribuzione ultima modifica: da