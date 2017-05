Eustacchio Allegretti: “Gli intermediari del credito devono accorparsi e stringere nuove alleanze per essere più competitivi”

di

All’indomani dell’uscita da Big Finance, dopo oltre 17 anni, Eustacchio Allegretti, che è stato presidente di Assomea per un lustro, torna in pista con nuovi progetti e nuove sfide per il futuro. Tracciamo con lui un’analisi dell’attuale situazione del comparto del credito.

Come vede il mercato creditizio in questo momento?

Il decreto legislativo 141 del 2010 e le sue successive modifiche non hanno prodotto a mio avviso i risultati sperati. Il numero delle società iscritte presso l’Organismo agenti e mediatori non ha subito l’evoluzione numerica che ci si aspettava. Il mercato ha bisogno di spunti nuovi, di prospettive diverse e le società operanti devono mettere in campo iniziative e piani industriali che siano in grado di recepire ancora meglio le esigenze dei consumatori e dei clienti. Ritengo che il settore della mediazione non possa limitarsi alla presentazione di operazioni retail, ma debba guardare con maggiore attenzione anche al comparto delle aziende. Un comparto delicato, che ha bisogno di professionalità più specializzate. C’è tutto un mondo che riguarda i commercianti, gli artigiani, le piccole e medie imprese che chiede di essere supportato con l’offerta di prodotti a loro utili. E ricordiamo che le aziende, soprattutto le piccole e medie imprese, sono quelle che hanno sofferto maggiormente la crisi economica anche per la mancanza di credito, provocando conseguenze a cascata sui dipendenti e su tante famiglie italiane. Dal chirografario, al leasing, al factoring sono tante le formule che possono aiutare le aziende italiane. Ma per farlo occorre specializzarsi e dotarsi di professionalità adeguate.

Cosa dovrebbero fare le società di mediazione creditizia per essere più competitive?

Sul mercato ci sono troppe società piccole, se non addirittura piccolissime. La gran parte dei soggetti iscritti ha meno di 5 collaboratori. Accorpare più società servirebbe a ottimizzare i servizi e a fornire migliori prodotti sia alla rete commerciale che ai clienti. Inoltre si riuscirebbero ad attivare rapporti di maggiore sinergia con banche, finanziarie e confidi. Oggi non ci sono le condizioni per rimanere in piedi se non si è in grado di sostenere i costi legati ai controlli interni, all’antiriciclaggio, ai software, alla gestione aziendale.

Serve anche un cambio di mentalità degli operatori?

In Italia sarebbero necessarie una maggiore coscienza associativa per le società e sindacale per gli agenti. Bisogna organizzarsi per poter portare sui tavoli che contano le istanze e i problemi di tutta la categoria. Serve la volontà comune di sostenere i propri diritti non limitandosi a manifestare le proprio idee solo con un messaggio su uno dei tanti blog. Se i tabaccai si mettono a vendere conti correnti o altri prodotti di emanazione bancaria, occorre chiedere tutti insieme l’intervento dei regulator. Altrimenti l’intera categoria ne sarà danneggiata irrimediabilmente.

La professione dell’intermediario del credito ha un futuro?

Sono certo di sì. Leggiamo i piani industriali degli istituti bancari che prevedono chiusure e automazione degli sportelli, esuberi di personale eccetera. Il cliente non vuole solo sapere come versare un assegno, come pagare un F24 o aprire un conto corrente online, ma avrà sempre necessità di consulenza, specialmente quando deve contrarre un debito bancario che, come per un mutuo ipotecario, può durare 30 anni. E allora chi meglio di noi può essere in grado di fornire tale assistenza? Con la diminuzione degli sportelli ci sarà anche meno personale disponibile, quindi la nostra professionalità sarà sempre più richiesta, visto che tra l’altro per le banche è a costo variabile.

Quali saranno i suoi futuri impegni professionali?

Per ora posso solo dire che rimarrò nel settore. Mi piacerebbe mettere in piedi un progetto che consenta di condividere proposte e obiettivi tra più soggetti operanti nel mondo della intermediazione creditizia e immobiliare, della finanza e del credito, senza tralasciare le nuove e affascianti frontiere del social lending e del crowdfunding.

