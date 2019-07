Experian: le donne si affidano al credito personale per finanziarie il proprio business. Rischi e suggerimenti

Le donne si stanno mettendo in affari a un tasso da record ma, a differenza degli uomini, preferiscono accendere un prestito personale piuttosto che chiedere un credito commerciale o un prestito tradizionale per le pmi. E questo rischia di avere conseguenze negative sulla possibilità di ottenere un finanziamento in futuro.

È quanto emerge dal report Women in Business di Experian. Secondo i dati resi noti oggi dalla società di global information service, le imprenditrici rappresentano il 34% delle aziende e costituiscono il 22% degli acquirenti attivi di credito commerciale. Non solo, in media, le donne in affari svolgono la metà degli scambi commerciali rispetto agli uomini e fatturano circa 15.000 dollari in meno (25.000 dollari, contro i 40.000 dei colleghi di sesso maschile).

“Secondo il Women’s Business Enterprise National Council, sono oltre 1.800 le aziende ‘al femminile’ fondate ogni giorno negli Stati Uniti che costituiscono un’opportunità significativa per la nostra economia – commenta Hiq Lee, president Experian business information solutions -. Experian è impegnata nello sviluppo di attività volte a favorire il successo delle piccole e medie imprese. Con questo report speriamo di aiutare le donne in affari a comprendere che sfruttare i prestiti commerciali può influire positivamente sul giro d’affari e sulla solidità finanziaria delle loro imprese”.

Le conseguenze della scelta di affidarsi al credito personale

Per alcune donne l’inclinazione ad auto-finanziarsi sta avendo un impatto negativo sul loro credit score personale:

circa il 28% delle imprenditrici conta tra i 10 e i 19 movimenti finanziari (carte di credito, prestiti personali, ecc.) rispetto al 20% dei colleghi maschi;

il 51% degli imprenditori vanta un consumer credit score di 750-849 (“very good o exceptional”) rispetto al 46% delle imprenditrici;

il 18% delle donne in affari ha un credit score di 550-649 (tra “poor” e fair”) rispetto al 14% dei maschi.

La più elevata quantità di crediti personali che le imprenditrici usano conduce a più alti tassi di utilizzo del credito e movimenti finanziari, due fattori che possono influire negativamente sui credit score. “La scelta di affidarsi al credito al consumo può rendere più difficile per le imprenditrici ottenere un finanziamento commerciale in futuro – aggiunge Cristina Iacob, commercial strategy director di Experian Italy, Balkans, Turkey & Me -. C’è bisogno di maggiore consapevolezza in tal senso. Sviluppando una conoscenza più approfondita sulle opzioni di credito commerciale a disposizione, le donne possono far crescere il business in modo più rapido ed efficace, salvaguardando il credito personale”.

Suggerimenti di Experian per migliorare la salute finanziaria delle imprenditrici

Mantenere un profilo di business credit separato da quello personale consente di sviluppare una storia di credito commerciale, proteggendo quello individuale, aspetto particolarmente importante nel caso si verifichi qualche problema finanziario in azienda.

Ecco i suggerimenti della società di global information service: